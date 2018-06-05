Необъяснимо, но факт: зачем русские рэперы выбирают себе одинаковых женщин

Некоторое время назад мы уже делали материал о том, что Анастасия Решетова изо всех сил старается стать похожей супругу Канье Уэста, но сейчас речь не об этом. Есть подозрение, что модель просто хочет соответствовать собирательному образу идеальной девушки рэпера. Так что зря мы обвиняем ее во всех смертных грехах. Возможно, на такие жертвы Настя пошла ради любимого.

Маша Мельникова утверждает, что с пластическими хирургами никогда не связывалась, а пухлые губы, точеные скулы и все остальное ей досталось от родителей. Подозреваем, что вдохновившись примером Тимати (или других приятелей из тусовки), Мот решил найти себе даму сердца определенного типажа. На эту роль Мария подошла идеально.

Полагаем, что Оксана Самойлова — главный трендсеттер в этой подборке. Идеальной спутницей для любвеобильного (судя по строчкам из треков) Джигана она стала, еще когда ни о какой Марии Мельниковой и Анастасии Решетовой в шоубизе не слышали. Самойлова сделала себя сама и теперь считается вполне самостоятельной единицей, а не просто женой популярного хип-хоп артиста.

Незадолго до финала «Холостяка» в Сети появилось видео, на котором Виктория Короткова о чем-то оживленно беседует с Егором Кридом. Мы не знаем, кому пришла в голову идея таким образом добавить интриги развязке шоу, но в том, что у Вики было мало шансов стать девушкой блэкстаровца, с самого начала мало кто сомневался.

Хотя сам Егор в одном из последних выпусков заявил, что к Коротковой у него однозначно есть чувства, в финале проекта он все же выбрал Дашу. Надеемся, Вика не сильно расстроилась: с такой внешностью ей без труда удастся поймать в свои сети какого-нибудь другого рэп-артиста.

А вот Диане Мелисон в свое время все же удалось охомутать холостяка-Крида. Отношения продлились недолго, но обсуждал их весь интернет. Истинные причины расставания звезды до сих пор хранят в тайне. Возможно, остаться друзьями ребятам так и не удалось, поэтому Егор больше не выбирает себе в подружки девушек такого типажа. Время покажет.

P. S. Накануне развязки проекта «Холостяк» в Сети можно было найти множество смешных мемов о Егоре и участницах. Тот что ниже, например, вдохновил нас на создание этого материала.