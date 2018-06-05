Виват, сорняк!

В номере от 17–24 мая прочитала ваше обращение к дачникам с просьбой делиться своими идеями и советами. Вот я и захотела рассказать, как превратила сорняки из врагов в своих друзей. Надеюсь, мой опыт кому-нибудь из дачников пригодится. Я удивляюсь, когда узнаю, что люди выбрасывают сорняки и траву, скошенную с газона. У меня все это идет в дело. Это ж богатство!

Черное золото

Я закладываю скошенную траву в компост, который дачники не зря называют черным золотом. Положила слой травы (скошенной или вырванной с корнями — неважно), сверху присыпаю небольшим слоем земли, туда же по мере накопления идут пищевые отходы, которые тут же присыпаю травой и землей. Несколько раз за лето проливаю все это специальным ускорителем созревания компоста и уже на следующий год использую это ценнейшее удобрение.

Ягодка к ягодке

В мае, как только сорняки пускаются в бурный рост, я кладу их под кусты смородины: щедро, не жалея. При поливе добавляю золу: два-три стакана на куст. А когда приподнимаю подпревшую траву, чтобы взрыхлить землю под кустами, удивляюсь, какое неимоверное количество дождевых червей нахожу там! Благодаря им структура почвы становится лучше. Химические удобрения не вношу: за зиму трава перепревает, и, судя по урожаю, этого растению хватает.

Кабачки отблагодарят

Перед посадкой кабачков готовлю для них землю так: вырываю яму (глубиной на штык лопаты), на дно выливаю полведра пищевых отходов, сверху укладываю слой скошенной травы или вырванных руками сорняков (в этом случае корни в яму не кладите, отнесите в компост), засыпаю яму землей, смешанной с компостом и золой, поливаю и сажаю кабачки. Без урожая не оставалась ни разу!

Сорничок — в парничок

Не обхожусь я без помощи сорной травы и при выращивании огурцов в пленочном парнике: с первого дня, как всходят, обкладываю их со всех сторон скошенной травой, оставляя свободными лишь небольшие прикорневые круги, и раз в две недели обязательно траву добавляю. Во-первых, при гниении трава выделяет углекислый газ, который нужен огурцам, во-вторых, сдерживает рост сорняков, а в-третьих, не позволяет слишком быстро пересыхать почве в парнике.

Экономьте

Я давно уже перестала тратить деньги на такое ценное удобрение, как навоз. А зачем, если у меня есть сорняки, из которых получается отличное жидкое удобрение? Тем, кто не знает, как его готовить, расскажу. На треть набиваю сорняками (всеми, какие есть) большой эмалированный бак, добавляю литровую банку древесной золы и заливаю водой. Оставляю бродить на полторы-две недели.

В течение этого времени регулярно помешиваю, чтобы процесс брожения шел активнее. Поливаю, из расчета 1 часть настоя на 10 частей воды, практически все растения с периодичностью один раз в две недели.

Подкормку томатов проводите без фанатизма: могут «зажиреть» и пойти в зелень в ущерб завязыванию плодов. А вот королева цветов — роза — откликается на это натуральное удобрение бурным цветением.

И чтобы у вас не оставалось сомнений в том, какой сорняки ценный материал, расскажу, что все позапрошлое лето я укладывала сорняки и скошенную траву на небольшую пустующую грядку. Естественно, за зиму она перепрела, а весной я посеяла там петрушку. Так вот, такой изумительной зелени петрушки мне доселе не удавалось вырастить ни разу: толстенные сочные стебли, мощные листья — чудо, а не петрушка!

Дачница с 12-летним стажем