Французские журналисты во время ЧМ‐2018 будут работать в пресс‐центре с видом на Новоиерусалимский монастырь

В истринском пресс-центре разместятся журналисты из Франции: эксклюзивный стол, терраса с видом на Новоиерусалимский монастырь, личная охрана.

Источник фото: телеканал «360»

Прорваться через кордон телохранителей и получить автографы звезд французского футбола истринским фанатам не удастся. Пресс-центр французской сборной, где зарубежные футболисты будут появляться так же часто, как и на поле — сделают с круглосуточной охраной. Располагаться медиацентр будет в Новоиерусалимском музее. К встрече гостей уже практически все готово.

«Грандиозное событие в спортивном мире не обошло стороной и нас. У нас разместится французский медиацентр. Здесь будут работать 200 французских журналистов. Проведена серьезная работа для того, чтобы создать для них комфортные условия», — рассказала представитель МВК «Новый Иерусалим» Юлия Блудчая.

Источник фото: телеканал «360»

Для французских журналистов выделили несколько просторных помещений. Они были частично перестроены, заменили даже вентиляцию. Также у представителей зарубежных СМИ будет даже свое уличное пространство с завораживающим видом.

Заоблачных требований представители Франции не предъявляли. Однако одно пожелание все-таки было — стол для пресс-конференции обязательно должен был быть без нижней перекладины, чтобы ногам ничего не мешало. Чтобы угодить французам, пришлось сварить эксклюзивный предмет интерьера из металла.

Источник фото: телеканал «360»

На протяжении всего строительства проходили постоянные проверки. Инспекция ФИФА приезжала чуть ли не каждую неделю, проверяла, чтобы все соответствовало плану. И расстановка мебели, и растянутые баннеры и даже, казалось бы, незначительные мелочи — вплоть до розеток. Необходимо было согласовать количество розеток на разное количество вольт.