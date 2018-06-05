Ещё
Французские журналисты во время ЧМ‐2018 будут работать в пресс‐центре с видом на Новоиерусалимский монастырь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Французские журналисты во время ЧМ‐2018 будут работать в пресс‐центре с видом на Новоиерусалимский монастырь 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В истринском пресс-центре разместятся журналисты из Франции: эксклюзивный стол, терраса с видом на Новоиерусалимский монастырь, личная охрана.
Источник фото: телеканал «360»
Прорваться через кордон телохранителей и получить автографы звезд французского футбола истринским фанатам не удастся. Пресс-центр французской сборной, где зарубежные футболисты будут появляться так же часто, как и на поле — сделают с круглосуточной охраной. Располагаться медиацентр будет в Новоиерусалимском музее. К встрече гостей уже практически все готово.
«Грандиозное событие в спортивном мире не обошло стороной и нас. У нас разместится французский медиацентр. Здесь будут работать 200 французских журналистов. Проведена серьезная работа для того, чтобы создать для них комфортные условия», — рассказала представитель МВК «Новый Иерусалим» Юлия Блудчая.
Источник фото: телеканал «360»
Для французских журналистов выделили несколько просторных помещений. Они были частично перестроены, заменили даже вентиляцию. Также у представителей зарубежных СМИ будет даже свое уличное пространство с завораживающим видом.
Заоблачных требований представители Франции не предъявляли. Однако одно пожелание все-таки было — стол для пресс-конференции обязательно должен был быть без нижней перекладины, чтобы ногам ничего не мешало. Чтобы угодить французам, пришлось сварить эксклюзивный предмет интерьера из металла.
Источник фото: телеканал «360»
На протяжении всего строительства проходили постоянные проверки. Инспекция ФИФА приезжала чуть ли не каждую неделю, проверяла, чтобы все соответствовало плану. И расстановка мебели, и растянутые баннеры и даже, казалось бы, незначительные мелочи — вплоть до розеток. Необходимо было согласовать количество розеток на разное количество вольт.
Уже в понедельник состоится первая пресс-конференция. Во время турнира в центрах чемпионата ожидается насыщенная деловая и культурная программа с участием чиновников, представителей туристической отрасли, деятелей культуры, искусства. К примеру, московский пресс-центр сегодня посетила Наталья Орейро. Истринский небосклон тоже озарят мировые звезды, однако пока их имена держат в секрете.
360tv.ru: последние новости
После полувековой дружбы британки оказались родными сестрами «Никакой политики, я просто хочу нахлобучить ЖКХ». Красноярская пенсионерка завещает квартиру Трампу Coca‐Cola начала продавать алкоголь по секретному рецепту
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка, которой муж отрубил руки, о жизни после1
Названы самые опасные продукты из Китая1
Ужасающие фото звезд до и после пластики19
Какие позы в сексе нравятся женщинам меньше всего1
Изнемогающая Валерия попросила помощи17
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Звёзды Дети
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
01:00
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение