Деловые узы. Как сохранить брак, если у вас с супругом общий бизнес

Четыре года назад мы с мужем основали бизнес. С тех пор наделали множество ошибок, которые чуть не привели к разрыву отношений — как в супружеской жизни, так и в бизнесе. Если вы с мужем заняты общим делом, первое, о чем стоит помнить, — не нужно цепляться за угасающий интерес одного из партеров к бизнесу. Бороться стоит только за семью.

Многие предприниматели превращают свое хобби в бизнес. По началу им все нравится — они же занимаются любимым делом. А когда бизнес начинает расти, задач становится все больше и больше, теряют интерес к процессу. Мне приходилось ломать себя, чтобы решать совершенно неинтересные для меня задачи. Супруг же недоумевал, отчего вдруг я перестала получать удовольствие от работы. Наступил черед ссор, наши цели в бизнесе разошлись. Поверьте, этого не избежать: первые два года из-за загрузки вы точно не сможете позволить себе отпуск. Кризис в семейных и деловых отношениях настигнет вас. Но выход есть.

Попробуйте вместе с супругом ответьте на три вопроса:

— Для чего я делаю бизнес?

— Кем я вижу себя в бизнесе через пять лет?

— Как выглядит моя жизнь и жизнь моей семьи через пять лет?

Затем сравните ваши ответы, найдите общее в ваших целях и определитесь: равноправно ли ваше участие в бизнесе? А нужно ли вам это равноправие?

Если ваши цели расходятся кардинально, это может помешать развитию бизнеса. В таком случае не цепляйтесь за угасающий интерес. Собственник бизнеса, как и наемный сотрудник, имеет право сменить работу и сферу деятельности. Это нормально. Но чтобы проект продолжал развитие, определите точки входа, через которые вы всегда будете в курсе событий в компании, и поддерживайте действия вашего супруга или наемных директоров.

Два царства

Несмотря на то что дело общее, в компании должны быть четко разделены зоны ответственности. Определите, в чем ваша главная компетенция. Будьте дальновидны. Обратите внимание не только на то, чем вы заняты сейчас, но и представьте, чем бы вы хотели заниматься при росте компании. Назначьте себе должность и принимайте решения только с позиции этой должности. Допустим, за вопросы снабжения, логистики и производства товара отвечаете вы. А за вопросы клиентского сервиса и продаж — ваш супруг. Общие вопросы выносите на обсуждение и принимайте решения коллективно.

Получается так: ваш супруг не может настоять на изменении вида упаковки, так как производство товара не в его компетенции. Но только ваш супруг может запросить скидку на товар для родственников, так как только его слово авторитетно в отделе продаж.

Личные счеты

Личные счеты в рабочих делах — табу.

Найдите ошибку в этой претензии партнеру: «Эта сделка сорвалась по твоей вине. Потому что ты всегда говоришь лишнее незнакомым людям». Опираясь на свой опыт, могу сказать, что такие заявления могут подорвать ваши деловые отношения на долгое время. С того момента, как у вас появился бизнес, помните, что вы адресуете рабочие вопросы не супругу, а деловому партнеру. Выдвигайте претензии только на основе делового опыта. Это были первые переговоры мужа? Тогда это не имеет ничего общего с его манерой общения в кругу друзей. Попробуйте объяснить ошибку партнера так: «По моему мнению, наших партнеров оттолкнула одна твоя фраза в конце переговоров. Ты согласен со мной? Давай договоримся на будущее, что не будем раскрывать все карты, пока не подписан контракт».

Какие бы проблемы ни возникли в вашей семейной жизни, они не должны иметь ничего общего с бизнесом. Глупо использовать бизнес как способ отстоять свою правоту. Отстаивайте свое мнение с позиции бизнес-партнера, приводя аргументы по теме. И требуйте того же от супруга.

«Я хочу, чтобы мы поставили в офисе красные диваны. Мы обставили квартиру, как ты хотела, прошлый отпуск провели в Париже, когда я хотел на море, и даже назвали дочь в честь твоей мамы. Надоело делать только то, что ты хочешь!» — не выход.

«Я хочу, чтобы мы поставили красные диваны, потому что красный — символ успеха и вызывает доверие у клиентов. И я уверен, что это станет самым верным вложением в ремонт офиса» — уже лучше.

Когда семейные проблемы не дают мыслить трезво, прежде всего решите их. Вы также можете уволить себя из компании на время, чтобы не навредить делам. Здоровые отношения в семье должны быть превыше всего.

Чувства напоказ

Разрушить ваши семейные отношения может не только сведение личных счетов в работе, но и стиль общения при сотрудниках. Если все подчиненные знают, что вы семья, нет необходимости скрывать вашу нежность и привязанность до разумных пределов.

Но вот раздражение и грубость друг к другу на работе недопустимы. Помните, что сотрудники всегда оценивают ваше поведение. Оно становится примером в построении отношений внутри коллектива. Какие политика и ценности существуют в семье, такие и в компании. Если вы публично проявляете неуважение к словам и поступкам партнера, его авторитет как руководителя снижается в глазах подчиненных. К тому же сотрудники могут сыграть на ваших расстроенных чувствах, преследуя личные цели. И конечно, никогда не рассказывайте о том, что происходит у вас в семье, без одобрения супруга.

Синхронизируйте рабочие графики

Как ни банально, но любовная лодка может разбиться о такую мелочь. Если супруга не может оценить гениальность вашей идеи в три часа ночи, это не значит, что она равнодушна к бизнесу и не может разглядеть все грани ваших возможностей. А что если весь день она работала, не вставая с офисного стула, и ей всего лишь хочется спать?

Необязательно ломать себя, чтобы следовать ритму и графику партнера, чтобы избежать конфликтов. Мы с супругом согласовали дни и время для совещаний и стратегического планирования, удобные для обоих. И это сработало.

Финансовые споры

Не все пары имеют общие расходы и доходы. И даже если вы равноправные владельцы бизнеса, нет необходимости иметь общий доход. Есть несколько способов сделать прозрачными финансовые отношения в семье. Вот одно из решений.

Назначьте себе зарплату — процент от валовой прибыли компании. Она также может быть разной для вас и вашего супруга. У того, кто в семье распоряжается финансами и оплачивает общие расходы (аренда, коммунальные услуги, путешествия, ремонт, еда и прочее), зарплата должна быть выше с учетом этих трат.

Однако многие предприниматели, в том числе с большим доходом, не ограничивают процент от прибыли и живут счастливо и без финансовых споров всю жизнь.

Домашние тапочки — залог семейных отношений

На этапе создания бизнеса практически невозможно не приносить работу домой или не работать в отпуске. Вы горите идеей, говорите о бизнесе всегда и везде, готовы работать 24 часа в сутки. Но будьте осторожны, есть риск перегореть. Вы не супергерой, вам нужен отдых.

Многие предприниматели используют различные ритуалы для быстрого выхода из рабочего состояния. Для кого-то это привычка надевать тапочки, перешагивая домашний порог, — ритуал совершен, и это сигнал к тому, чтобы переключиться на домашние дела. В отпуске, если нет возможности полностью отойти от дел, предупредите всю команду и семью, что будете работать только с 9:00 до 11:00. Держите при себе два телефона: один с рабочей симкой, а другой с туристической. На рабочий телефон после 13:00 отвечать запрещается.

Научитесь переключаться. Не забывайте, что напротив вас за ужином сидит не только партнер по бизнесу, но и любимый человек, с которым интересно говорить обо всем. И которого хочется, как прежде, радовать и удивлять подарками, а не только успехами в работе. Ведь как-то вы жили до того, как появился бизнес: учились, читали художественные книги, слушали музыку, гуляли в парке и заводили новых друзей. Найдите личное хобби и черпайте из него вдохновение и темы для разговоров. И конечно, проводите время вместе не только на работе.

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