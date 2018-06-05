Ксения Петербуржская: все чудеса

Эта святая казалась сумасшедшей нищенкой, бродящей по окрестностям имперского Петербурга в рваных обносках и откликающейся только на имя своего покойного мужа — Андрея Федоровича.

Праведница Ксения взяла на себя подвиг юродства — один из самых сложных — во имя любви к своему мужу, любви, которая была сильнее смерти. И Господь даровал ей не только душевную чистоту, но и дар прозорливости. Но даже пророчества юродивой сначала казались безумными, пока не открывалась их истинная суть.

«Вот зелена крапива, а скоро-скоро завянет»

Этими словами предрекла Ксения скорую кончину купчихи Крапивиной, чтобы та могла должным образом подготовиться к смерти.

«Тебе Бог сына послал! Иди скорее на смоленское кладбище»

Какой может быть сын на кладбище, недоумевала знакомая блаженной Параскева. Но все же словам святой поверила и отправилась, куда было сказано. Там на одной из улиц рядом со Смоленским кладбищем сбил извозчик беременную женщину, которая тут же родила ребенка и умерла. Родственников у мальчика никаких не нашлось, и Параскева Антонова взяла его себе на воспитание.

«Муж твой жену хоронит на Охте. Беги скорее туда!»

Что за муж может быть у 17-тилетней девушки, у которой и жениха не было, не могли понять мать и дочь Голубевы. Отправившись по совету Ксении Петербургской на Охту, там они встретили похоронную процессию: хоронили жену доктора. Когда уже все разошлись, безутешный вдовец от горя потерял сознание прямо у могилы жены. Так его и нашли Голубевы, а через год юная девушка стала второй женой доктора, и всю жизнь вспоминала блаженную Ксению.

«Возьми пятак! Тут царь на коне; потухнет!»

Этими словами юродивая предсказала одной женщине, что в её доме будет пожар, который не принесет урона, а сразу потухнет молитвами святой.

«Вот зеркало-то хорошо, а поглядеться не во что»

Еще одно предсказание смерти купцу, торговавшему зеркалами и ювелирными изделиями. Чтобы насторожить его, Ксения вошла в торговую лавку с этими словами, и тут же зеркало упало и разбилось, а вскоре умер и хозяин.

«Там реки налились кровью, там каналы кровавые…»

Пророческие слова Ксении относились к политическим распрям, которые приводили к печальным последствиям. Сопереживая судьбе России всем сердцем, святая Ксения чувствовала боль страны и плакала за нее. Эти страшные слова относились к страдальческой кончине императора Иоанна VI Антоновича.

«Скоро вся Россия будет печь блины»

Пожалуй, это самое известное предсказание блаженной. Смерть императрицы Елизаветы Петровны сделала эти слова Ксении реальностью: вся Россия и правда пекла поминальные блины.