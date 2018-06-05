Ещё
Показать властям: челябинцы сами обустраивают территорию у храма Святой Троицы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Показать властям: челябинцы сами обустраивают территорию у храма Святой Троицы 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Сегодня челябинские активисты взялись за благоустройство площадки возле Свято-Троицкого храма. Там разместятся необычные скамейки из палет и клумбы с цветами. Проект урбанисты реализуют самостоятельно, без помощи администрации.
Так пространство выглядело до вмешательства
— Цель тактического урбанизма — протестировать пространство, преобразив его за короткое время и небольшой бюджет, — рассказал Лев Владов в группе «Челябинский урбанист». — Показать властям, что можно сделать с территорией, попробовать разные варианты планировки, прежде чем делать большой долгосрочный проект благоустройства.
Таким оно должно стать после завершения работ
Размещение объектов несколько раз откладывалось из-за непогоды. Для сооружения клумб и скамеек активисты использовали палеты, фанеру, бруски, лак, краски, кисти и расходники для обработки. Общая сумма затрат составила около 20 тысяч рублей. Помочь при реализации проекта могли все желающие: финансово или трудом. Сейчас урбанисты ищут, где купить цветы-кустарники достаточной высоты: 40—50 сантиметров.
Ранее активисты в качестве эксперимента обустроили сквер за публичной библиотекой. Они же превратили старые и обшарпанные трансформаторные ящики в арт-объекты к сентябрю прошлого года. Рисунки каким-либо образом связаны с тем местом, где установлена будка. В этом году на одном из таких ящиков появился портрет Илона Маска. У челябинцев возникли споры по поводу уместности изображения американского миллиардера возле ЮУрГУ.
В начале декабря прошлого года урбанисты развесили по городу растяжки с изображением дорожного знака «Пешеходный переход» с чёрной полоской в правом нижнем углу. Таким образом они потребовали восстановить наземные пешеходные переходы, ликвидированные в угоду автомобилистам. В одном из наших первых выпусков «Челябинского урбаниста» Лев Владов обращал внимание на удручающее состояние подземного пешеходного перехода на главной площади города. Пожилым людям тяжело подниматься по ступенькам, а проехать на инвалидной коляске просто невозможно. Тогда он отметил, что поток машин достаточно долго стоит на улице Цвиллинга, пропуская трафик на Ленина, можно как в старые добрые времена убрать забор и пустить «зебру».
74.ru: последние новости
«Думали, нет в живых»: пропавшая с Зюраткуля лосиха вернулась домой и стала мамой «Ждали инкассаторов полтора часа»: юный челябинец нашёл денежную кассету возле банкомата Забава и Добрыня: какие необычные имена для детей южноуральцы выбрали в мае
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка, которой муж отрубил руки, о жизни после1
Названы самые опасные продукты из Китая1
Ужасающие фото звезд до и после пластики19
Какие позы в сексе нравятся женщинам меньше всего1
Изнемогающая Валерия попросила помощи17
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Звёзды Дети
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
01:00
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение