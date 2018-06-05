Показать властям: челябинцы сами обустраивают территорию у храма Святой Троицы

Сегодня челябинские активисты взялись за благоустройство площадки возле Свято-Троицкого храма. Там разместятся необычные скамейки из палет и клумбы с цветами. Проект урбанисты реализуют самостоятельно, без помощи администрации.

Так пространство выглядело до вмешательства

— Цель тактического урбанизма — протестировать пространство, преобразив его за короткое время и небольшой бюджет, — рассказал Лев Владов в группе «Челябинский урбанист». — Показать властям, что можно сделать с территорией, попробовать разные варианты планировки, прежде чем делать большой долгосрочный проект благоустройства.

Таким оно должно стать после завершения работ

Размещение объектов несколько раз откладывалось из-за непогоды. Для сооружения клумб и скамеек активисты использовали палеты, фанеру, бруски, лак, краски, кисти и расходники для обработки. Общая сумма затрат составила около 20 тысяч рублей. Помочь при реализации проекта могли все желающие: финансово или трудом. Сейчас урбанисты ищут, где купить цветы-кустарники достаточной высоты: 40—50 сантиметров.

Ранее активисты в качестве эксперимента обустроили сквер за публичной библиотекой. Они же превратили старые и обшарпанные трансформаторные ящики в арт-объекты к сентябрю прошлого года. Рисунки каким-либо образом связаны с тем местом, где установлена будка. В этом году на одном из таких ящиков появился портрет Илона Маска. У челябинцев возникли споры по поводу уместности изображения американского миллиардера возле ЮУрГУ.

В начале декабря прошлого года урбанисты развесили по городу растяжки с изображением дорожного знака «Пешеходный переход» с чёрной полоской в правом нижнем углу. Таким образом они потребовали восстановить наземные пешеходные переходы, ликвидированные в угоду автомобилистам. В одном из наших первых выпусков «Челябинского урбаниста» Лев Владов обращал внимание на удручающее состояние подземного пешеходного перехода на главной площади города. Пожилым людям тяжело подниматься по ступенькам, а проехать на инвалидной коляске просто невозможно. Тогда он отметил, что поток машин достаточно долго стоит на улице Цвиллинга, пропуская трафик на Ленина, можно как в старые добрые времена убрать забор и пустить «зебру».