Ещё
Звезды рассказали, берут ли они своих питомцев в отпуск
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезды рассказали, берут ли они своих питомцев в отпуск 

Вечерняя Москва 42 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Сезон отпусков в столице уже начался, и москвичи разъезжаются кто куда. «Вечерка» узнала у знаменитостей, что делать, если у вас есть домашний любимец, и вы не знаете, стоит ли его брать с собой.
У знаменитого дрессировщика и циркового артиста Эдгарда Запашного есть черепаха. Также он недавно завел собаку породы восточноевропейская овчарка.
— Черепаху я в отпуск с собой брать не буду — это экзотическое животное, и для его перевозки, как правило, нужен ворох справок, прививки, карантин. Для черепахи это будет тяжко. Моя мама, бабушка и тетя смогут присмотреть за ней, — рассказал Запашный. — Отдых я еще не планировал. Но, скорее всего, попрошу брата, чтобы он присмотрел за моей собакой.
Актриса Ирина Лачина, у которой есть две собаки (причем обе дворняги) и семь кошек, своих питомцев тоже не берет с собой в отпуск, потому что это может вызвать у животных стресс. — У меня большая семья, которая может присмотреть за ними. Все мои питомцы всегда под присмотром. Когда меня нет, за ними приглядывают люди, которых они знают и любят, — мой муж и дочь. Поэтому животные не чувствуют себя покинутыми, — отмечает Лачина.
И только знаменитая певица Любовь Успенская уверена: собаку нельзя оставлять дома! Ее питомец — йоркширский терьер Фрэнки Джуниор — всегда ездит вместе с Успенской и на гастроли, и в отпуск. — Собака хорошо и спокойно переносит путешествия, потому что привыкла к перелетам, не волнуется, когда самолет садится или поднимается. И даже больше — если видит, что я собираюсь в дорогу, он уже начинает кружиться вокруг меня, боясь, что я его забуду, — со смехом говорит певица. — С ним никогда не было никаких трудностей!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стоит ли отправляться в отпуск вместе с питомцами
Вечерняя Москва: последние новости
Роман Абрамович. Судьба экс-губернатора Чукотки Беременную жену Дмитрия Тарасова положили на сохранение 106-летняя старушка поделилась секретом своего долголетия
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка, которой муж отрубил руки, о жизни после1
Названы самые опасные продукты из Китая1
Ужасающие фото звезд до и после пластики19
Какие позы в сексе нравятся женщинам меньше всего1
Изнемогающая Валерия попросила помощи17
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Звёзды Дети
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
01:00
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение