Звезды рассказали, берут ли они своих питомцев в отпуск

Сезон отпусков в столице уже начался, и москвичи разъезжаются кто куда. «Вечерка» узнала у знаменитостей, что делать, если у вас есть домашний любимец, и вы не знаете, стоит ли его брать с собой.

У знаменитого дрессировщика и циркового артиста Эдгарда Запашного есть черепаха. Также он недавно завел собаку породы восточноевропейская овчарка.

— Черепаху я в отпуск с собой брать не буду — это экзотическое животное, и для его перевозки, как правило, нужен ворох справок, прививки, карантин. Для черепахи это будет тяжко. Моя мама, бабушка и тетя смогут присмотреть за ней, — рассказал Запашный. — Отдых я еще не планировал. Но, скорее всего, попрошу брата, чтобы он присмотрел за моей собакой.

Актриса Ирина Лачина, у которой есть две собаки (причем обе дворняги) и семь кошек, своих питомцев тоже не берет с собой в отпуск, потому что это может вызвать у животных стресс. — У меня большая семья, которая может присмотреть за ними. Все мои питомцы всегда под присмотром. Когда меня нет, за ними приглядывают люди, которых они знают и любят, — мой муж и дочь. Поэтому животные не чувствуют себя покинутыми, — отмечает Лачина.

И только знаменитая певица Любовь Успенская уверена: собаку нельзя оставлять дома! Ее питомец — йоркширский терьер Фрэнки Джуниор — всегда ездит вместе с Успенской и на гастроли, и в отпуск. — Собака хорошо и спокойно переносит путешествия, потому что привыкла к перелетам, не волнуется, когда самолет садится или поднимается. И даже больше — если видит, что я собираюсь в дорогу, он уже начинает кружиться вокруг меня, боясь, что я его забуду, — со смехом говорит певица. — С ним никогда не было никаких трудностей!

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