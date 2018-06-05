В Москве представили национальный инструмент болельщика

Вувузела, каширола, надувные палки и вот теперь ложки: в Москве презентовали национальный инструмент болельщика. Традиционно каждая страна, в которой проходит чемпионат мира, выбирает свой. Почему Россия остановилась именно на ложках? Кто придумал этот необычный сувенир? И как он будет звучать?

Хороша ложка к победе, говорит Рустам Нугманов . Юрист по образованию, художник по призванию решил объединить футбол и музыку. После победы российской заявки на проведение футбольного чемпионата мира он понял: в стране нет традиционного инструмента, который можно было бы использовать на трибунах. Гармонь и балалайка? Вряд ли — научиться играть сложно, да и на трибуну не пронесешь. А тут ложки — идеальный музыкальный инструмент болельщика. Разве что не деревянные — специальный пластик легче и прочнее.

"Под температурой и давлением попадает в литьевую форму, и получаются эти ложки. Мы сейчас можем даже запустить — процесс пошел!" — показывает автор проекта"Ложки победы" Рустам Нугманов.

Вот уже практически готовый продукт — дальше ложки охлаждают и отправляют на покраску. На выходе получается музыкальный инструмент. Звучит неплохо — хоть сейчас на стадион.

Из цветовых решений — народные мотивы и национальная символика. Музыкальный инструмент покрывают лаком и дают высохнуть. Пробуем «шумелки» в деле.

Ложки испытывают на трибунах. Можно представить, какой будет поддержка на полном стадионе.

Каждое футбольное первенство планеты — это свой национальный атрибут болельщика. Надувные палки в Корее, каширола в Бразилии — это такая погремушка из капоэйры. Ну и, конечно, вувузела — незаменимое оружие фанатов на турнире в Южной Африке, которое по звуку напоминает жужжание пчел, только очень громкое.

Интересно, что после мирового первенства в 2010 году в ЮАР ФИФА получила жалобы — от журналистов, поскольку шум заглушал комментаторов, и от самих футболистов, которые не могли сосредоточиться на игре и не слышали тренеров.

Но Россия — это другой ритм и другой звук. Две ложки, скрепленные у основания, будут звучать тише, и сыграть на них можно различные мелодии.

"Пользоваться можно, держа в одной руке. Ударяя об другую — это аплодисменты. А также, для особых умельцев, это можно делать с помощью тела, ноги — как угодно", — говорит Рустам Нугманов.

К чемпионату мира планируют выпустить несколько миллионов таких ложек — и в качестве сувенира, и в качестве стадионных «шумелок».