Британка рассказала, в чем секрет долголетия самого старого кота в мире

Жительница Девона Мишель Фостер является обладательницей, возможно, самого старого кота в мире. Ее мейн-куну Рабблу недавно исполнилось 30 лет. Женщина рассказала о том, как вырастить питомца-долгожителя, сообщает Fox.

Мишель Фостер завела кота в 1988 году, когда ей было 20 лет. Британка и подумать не могла, что Раббл будет сопровождать ее всю взрослую жизнь (обычно мейн-куны живут 12-15 лет).

Британка рассказала, что помимо регулярных осмотров у ветеринара, Раббла всю жизнь сопровождала любовь и доброта хозяйки. Фостер заявила, что всегда относилась к коту, как к ребенку, так как собственных детей у нее никогда не было.

"Я буквально сдувала с Раббла пылинки и души в нем не чаяла. Кот всегда отвечал мне взаимностью", — заявила женщина.

В настоящий момент долгожитель чувствует себя хорошо, свой юбилей он отметил на приеме у ветеринара.