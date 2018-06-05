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Британка рассказала, в чем секрет долголетия самого старого кота в мире
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Британка рассказала, в чем секрет долголетия самого старого кота в мире 

Вести.Ru 1 час назад
Жительница Девона Мишель Фостер является обладательницей, возможно, самого старого кота в мире. Ее мейн-куну Рабблу недавно исполнилось 30 лет. Женщина рассказала о том, как вырастить питомца-долгожителя, сообщает Fox.
Мишель Фостер завела кота в 1988 году, когда ей было 20 лет. Британка и подумать не могла, что Раббл будет сопровождать ее всю взрослую жизнь (обычно мейн-куны живут 12-15 лет).
Британка рассказала, что помимо регулярных осмотров у ветеринара, Раббла всю жизнь сопровождала любовь и доброта хозяйки. Фостер заявила, что всегда относилась к коту, как к ребенку, так как собственных детей у нее никогда не было.
"Я буквально сдувала с Раббла пылинки и души в нем не чаяла. Кот всегда отвечал мне взаимностью", — заявила женщина.
В настоящий момент долгожитель чувствует себя хорошо, свой юбилей он отметил на приеме у ветеринара.
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