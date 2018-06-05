Елена Кулецкая пострадала от мошенников

Российская модель решила предостеречь своих подписчиков от мошенников, которые предлагают различные товары в интернете. Девушка даже предложила завести в Инстаграм специальный аккаунт, где бы указывались страницы обманщиков.

Елена рассказала о случае, который произошел с ней не так давно. Модель сделала онлайн покупку и, подстраховавшись, решила не оплачивать товар заранее. Во время получения посылки на почте муж звезды заподозрил неладное и уговорил работников почтамта вскрыть бандероль, несмотря на то, что по правилам это делать было нельзя. Интуиция не подвела супруга Кулецкой. В посылке, действительно, оказалась какая-то ерунда вместо того, что заказала Лена. Так девушке удалось уберечь свой кошелек от мошенников.

По словам все тех же работников, люди в их филиале часто получают посылки от организации «ПИМ-Почта». После оплаты посланий они обнаруживают несоответствие заказа действительности и начинают громко кричать. Однако деньги уже не вернуть и предъявить претензии некому. Кулецкая предложила фанатам всегда оформлять покупки с доставкой курьером и оплатой только после вскрытия посылки. Поклонники модели поделились своими случаями обмана в Инстаграм, которые закончились для них менее удачно.