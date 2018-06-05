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Она увидела пожилую женщину, сидящую у озера с металлической клеткой. Но, была ошеломлена, когда увидела, что она делает!
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Она увидела пожилую женщину, сидящую у озера с металлической клеткой. Но, была ошеломлена, когда увидела, что она делает! 

Карельские вести 36 минут назад
Фото: Карельские вести
Каждое воскресное утро я совершаю легкую пробежку по парку возле своего дома. В одном углу парка находится озеро. Каждый раз, когда я бегаю возле озера, я вижу одну и ту же пожилую женщину, сидящую на краю воды с маленькой металлической клеткой рядом с ней.
В прошлое воскресенье мое любопытство побороло стеснение, поэтому я перестала бегать и подошла к ней. Когда я подошла ближе, я поняла, что металлическая клетка на самом деле была маленькой ловушкой. Там было три черепахи, целые и невредимые, которые медленно ходили вокруг основания ловушки. У нее была четвертая черепаха на коленях, которую она тщательно чистила губчатой щеткой.
«Здравствуйте, — сказала я — я вижу вас здесь каждое воскресное утро. Если вы не возражаете против моего любопытства, я хотела бы узнать, что вы делаете с этими черепахами?»
Она улыбнулась: «Я очищаю их панцири», — ответила она — все, что находится на панцире черепахи, например, водоросли или грязь, снижает способность черепахи поглощать тепло и препятствует ее плаванию. Он может также вытравить и ослабить панцирь с течением времени»
«Это очень мило с вашей стороны!» — воскликнула я.
Она продолжила: «Каждое воскресное утро я провожу пару часов, отдыхая у этого озера и помогая этим маленьким парням. Это мой собственный странный способ изменить ситуацию.»
«Но, разве большинство пресноводных черепах не живут всю свою жизнь с водорослями и грязью, свисающими с их панцирей?» — спросила я.
«Да, к сожалению, так и происходит, » — ответила она.
Я почесала свою голову: «Ну что ж, не думаете ли вы, что ваше время можно было бы потратить лучше? Я имею в виду, я думаю, что ваши усилия добрые и все такое, но есть пресноводные черепахи, живущие в озерах по всему миру. И 99% этих черепах не имеют таких добрых людей, как вы, чтобы помочь им очистить свои панцири. Так что без обид… но как именно ваши локализованные усилия здесь действительно меняют ситуацию?»
Женщина хихикнула вслух. Затем она посмотрела на черепаху на коленях, вычистила последний кусочек водорослей из раковины и сказала: «Милая, если бы этот маленький парень мог говорить, он сказал бы тебе, что я только что изменила мир.»
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