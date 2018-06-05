Как не стать жертвой эмоционального насилия мужа

Диана Ярошенко, писательница и эксперт по отношениям

Одна моя знакомая призналась, что никак не ожидала, что ее второй муж окажется эмоциональным «насильником», просто потому что она уже не первый раз попадала в сети домашнего тирана и была уверена, что щелкает их как орехи, на раз-два. Второй муж ее не пальцем не трогал, носить юбки шириной в пояс не запрещал и в принципе был почти недалек от идеала. Но в один момент что-то пошло не так, и товарищ открыто запустил «эмоциональные качели», а жизнь знакомой в одночасье превратилась в вечную погоню за утекающим сквозь пальцы семейным счастьем.

Многие угодившие в ловушку дамы признаются, что вовремя не смогли распознать эмоциональное давление. Агрессоры по обыкновению высасывают свою жертву как ресурс, пропускают через мясорубку тяжело прожитых совместных лет, тщательно пережевывают и выбрасывают на обочину жизни, а после идут за следующей порцией «свежатинки». Природа эмоционального давления связана и с комплексами неуверенности в себе, и с навязчивым приоритетом значимости мужчины в семье, привитым неадекватным залюбливанием мальчика в период взросления. Если потакать таким нажимам с самого начала отношений, то обезвредить после уже не получится.

Я у мамы самый лучший

Часто бывает так, что мама если и не для себя «игрушку» рожала, то просто залюбливала через край да пылинки сдувала так тщательно, что сына шнурки научился завязывать без малого лет в двенадцать. Чудо такое хоть и училось, к примеру, прилежно, и геометрия была сдана на пятерку с жирнючим плюсом, но в плане семейно-бытовом представляет собой дикаря, добывающего огонь камешками. Его не заставляли мыть полы и убираться в собственной комнате, помогать папе в гараже, а дедушке — на грядках. Он вырос и не в курсе, что люди порой «ломаются» — им нужен отдых, время на восстановление и, конечно, минимальное снисхождение и помощь во время болезней. Такие, казалось бы, негласные правила человечности, которые не требуют комментариев, тем не менее для эмоционального агрессора являются закрытой книгой, которую он и ему подобные вполне могут так и не познать до конца жизни. Такие мужчины обделены сочувствием, пониманием, жалостью и любят исключительно себя. Даже воспитавшая сыночка в любви и самопожертвовании мама может легко попасть под его горячую и безжалостную руку.

Как не стать жертвой эмоционального насилия мужаДиана Ярошенко

Эмоциональное давление на первых этапах знакомства у будущих домашних тиранов может идти по двум традиционным сценариям. Первый — инфантильный, обусловленный синдромом Питера Пэна, когда «он, как прежде, был маленьким мальчиком, а она — уже взрослой женщиной. Но он ничего не заметил, потому что был занят собой». Второй — путь Нарцисса, менее элегантный, но более напористый и яркий. Но их все-таки связывает одна важная особенность — эмоциональное подавление и унижение личности, которая ответила им взаимностью.

Синдром Питера Пэна

Встретит подобный товарищ женщину и ждет, когда ж она пчелкой вокруг этого нектара драгоценного финтить начнет, мед за него собирать да кормить с ложечки. А коли барышня не привыкла сама ухаживать за мужчиной и спокойно ждет телодвижений в свою сторону, этот кадр начнет разъяснять поэтапно свою философию доступными определениями.

Он всегда прощупывает почву, прежде чем ступить, например постоянно спрашивает: «А если я сделаю для тебя это, тогда ты согласишься?» Фактически он не желает тратить время на ухаживания и завоевание, если дама предварительно его кандидатуру не одобрит.

Некоторые женщины мгновенно раскусывают лентяя-«торгаша», который толком ничего не делает за время знакомства, кроме как канючит и гарантии выпрашивает. Но и есть и те дамы, кто продавливается уже на этом моменте. Подобные мужчины порой слишком стремительно влетают в отношения, кормят безосновательными лестными «Ты только моя!» не потому, что влипли по самые влюбленные помидоры, а потому как им лень. Лень долго искать, проходить через трудности, возможные капризы, ненужные траты и другие затруднительные моменты первого знакомства. Вот и имитируют досрочную верность, чтобы сразить жертву искусственной влюбленностью.

Как не стать жертвой эмоционального насилия мужаДиана Ярошенко

Тактика у них максимальная простая, построенная на принципе конверсии: зная, что далеко не каждая мадам будет «на все согласная», они берут с полки всех подряд, мол, трое откажут — четвертая согласится. Подкупают такие «самородки» женщин еще и тем, что совершенно не боятся ответственности, от которой нормальные мужчины в начале отношений бегут, как тараканы от веника. Приспособленец с радостью разделит с вами жилплощадь, желательно, конечно, вашу, женится через год и начнет «хотеть» детей. Да так хотеть, что прям настаивать будет, топя женское сердце милыми мыслями об отцовстве. Дети для них — сильнейшее оружие женской слабости и уязвимости. Питеры Пэны всеми способами намертво привязывают к себе и только после чудят.

Комплекс Нарцисса

Этот товарищ инициативен, словно реактивный двигатель, он удивляет, поражает и восхищает. В голове миллион затей и способов увлечь женщину не примитивными мужскими методами, что будущей жертве, безусловно, льстит. Он планы может строить задолго до встречи, а приятнее всего, что даже голову свою включать и кнутом инициатив подгонять мужчину не нужно. По факту оказывается, что он на самом деле блюдет исключительно свои интересы, а потому делает все сам. Чуть позже женщина узнает, что ездить в гости к маме было на три месяца вперед не запланировано, а любая попытка вклинить собственные планы в общие уткнется в его железное «нет». Правда, к этому времени жертва уже оказывается в сетях брака и с маленькими детьми на руках.

Половина людей, с кем вы общаетесь, может сразу попасть в список персон с плохим влиянием; товарищ тщательно изучит ваших подруг на предмет годности и сам решит, с кем резонно связи поддерживать, — естественно, будет работать под прикрытием «хочу тебя защитить от дурных последствий». Может постоянно создавать ситуации, где во всей красе открываются природные женские слабости.

«Что ты городишь? Что ты натворила? Из-за тебя мы опять!.. Не ляпай, если не знаешь!» Это точки «возврата», которые он постоянно будет припоминать и использовать как аргументы для следующих манипуляций.

Как не стать жертвой эмоционального насилия мужаДиана Ярошенко

Не стоит путать подобное мужское поведение с примитивным штампом «маменькиного сынка», в отличие от которого эмоциональный агрессор не станет прятаться за женскую юбку и спрашивать родительского совета. Домашний тиран, искалеченный внутренними комплексами, ищет путь комфортного приспособления к текучке семейных дел за счет сил женщины, а заодно «питается» негативными эмоциями, которые жертва будет испытывать во время прессинга. А может быть в этом недалеком будущем уже что угодно… К сожалению, исправить ситуацию отношений с агрессором чаще всего можно только уходом.

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