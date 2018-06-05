Пять фактов о себе: Михаил Ефремов у Юрия Дудя

В школе был «мажором»

Родители Михаила, дедушка и прадед — великие люди, потому актер с юмором относит себя к числу «советских мажоров». В 4 классе Ефремова выгнали из пионеров и перевели из 60-й школы в 31-ю, что находилась на Тверском бульваре. Как вспоминает артист, после уроков детей первых лиц государства оттуда забирали на черных «Волгах» — юноше пришлось быстро влиться в среду «мажоров»: «Там все с портфельчиками, у всех ручки Parker. Я так на всех посмотрел… У папы стырил какую-то ручку, сумку, пришел в джинсах — все можно. Я тоже стал таким мажором — за день. Конечно, стыдно было, например, стоять на крыше «Мерседеса», приплясывать. «Мальчик, слезь с машины!» — «А это моего папы!». Конечно, отвратительно».

Торговал валютой

О «промыслах» молодого человека вскоре доложили Олегу Николаевичу Ефремову со словами: «Надо что-то делать». Так в 1982-м Михаил оказался в армии. «Я иногда приторговывал валютой. Вернее, покупал валюту у гостиницы «Космос» у одних иностранцев задешево и продавал полякам и югославам задорого, — вспоминает артист. И озвучивает, как прятал деньги на случай обыска. — Меня не могли взять «на кармане». Потому что я придумал отличную технологию: крестовой отверткой чуть-чуть отвинчиваешь в лифте, где кнопки нажимаются. И когда поменяешь, в лифте туда деньги — раз! Внизу тебя принимают, а ты-то чистый».

Сломал руку жене

В одном из давних интервью Михаил говорил, что его бьет жена, — тему взаимоотношений в паре Дудь поднял во время беседы. Свои прежние слова Ефремов опроверг: на самом деле супруга может шутя дать ему подзатыльник, а актер — ответить тем же, несильно. Но случился и неприятный инцидент: «Я один раз ее дернул, она упала, руку сломала. Боже мой. Ну, случайно это было, правда. Мирились долго. Задабривал: цветами сначала, потом пирожными, но в итоге — деньгами. Она у меня очень алчная, моя жена. Это и держит нашу семью… Конечно, я пошутил. Моя жена не алчная, она прекрасная».

В 24 «кодировался» от алкоголизма

Увлечение спиртными напитками Михаил Ефремов не скрывает и шутливо называет себя «жизнерадостным пьяницей». В запои, по собственным словам, не уходит — слишком много работы. В юности же ему пришлось прибегнуть к медицинской помощи, чтобы на время избавиться от пристрастия: «Я «зашивался», когда был молодым. На полтора года. Это психологическая штука, потому что где-то через год я выпил, и ничего не было. Мне было 24 года, надо руководить театром, нельзя было ни на что отвлекаться, — честно признался актер. Но причины увлечения алкоголем назвать не смог. — Я думаю, что это комплекс всего. В гены я не верю, честно говоря. Не знаю».

Переложил воспитание детей на супругу

Михаил — отец шестерых детей. Младшие — Вера, Надежда и Борис — рождены в браке с пятой супругой Софьей Кругликовой, звукорежиссером и преподавателем Института современного искусства. Как признается артист, вопрос воспитания наследников он полностью доверил женщине: «Я вообще невмешательством живу, детей должна воспитывать мама. Но и [отец] должен присутствовать, иногда говорить: «Не смей» или «А вот это хорошо». Но нечасто — теряется авторитет. Так жизнь сложилась: я же прихожу, когда они спят уже, они уходят — я сплю. У меня так же было с родителями моими. Сказать, что я их меньше люблю или меньше воспитываю — не могу я так сказать».