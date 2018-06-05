«Печально, что раз в год»: Стеша Маликова показала фото с именитым дедушкой

Представительница знаменитой музыкальной династии Маликовых Стефания выложила снимок со своим дедушкой, народным артистом России Юрием Маликовым. Однако заявление девушки о том, что она делает фото с дедом лишь раз в год, огорчило ее поклонников.

18-летняя Стефания Маликова — дочь музыканта Дмитрия Маликова , который в свою очередь является сыном именитого композитора, основателя популярного в 80-е годы ансамбля «Самоцветы», Юрия Маликова. Именно с ним и запечатлелась Стеша , поделившись снимком в Инстаграме. Стоит отметить, что 74-летний Юрий Федорович прекрасно выглядит. Стефания ради встречи с дедушкой надела милое платье в цветочек, которое очень понравилось ее поклонникам. А вот ее комментарий под фото с прославленным родственником неприятно удивил пользователей соцсетей.

«Раз в год у меня появляется фото с самым лучшим членом семьи», — написала Стеша. Подписчики девушки не поняли, почему она так редко видится и делает снимки с дедушкой. Некоторые даже предположили, что их встреча происходит лишь раз в году на день рождения Юрия Федоровича, однако это не так, он отпразднует 75-летие лишь 6 июля. Поклонники посоветовали Стефании чаще встречаться с легендарным дедушкой и отметили, что они оба очень хорошо выглядят. «Очень печально, что раз в год» «Здоровья дедушке, он заслужил видеться с внуками почаще» «Когда ей с дедом видеться, если она то в Париже, то в Дубае»