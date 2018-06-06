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Стефания Маликова показала редкое фото с дедушкой
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Стефания Маликова показала редкое фото с дедушкой 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
И назвала его «самым лучшим членом семьи».
Юная Стефания Маликова, дочь известного исполнителя, композитора, продюсера Дмитрия Маликова, разместила в личном блоге редкое фото со своим звездным дедушкой. В кадре Стеша стоит в обнимку с 74-летним создателем и руководителем ВИА «Самоцветы», народным артистом России Юрием Маликовым.
Раз в год у меня появляется фото с самым лучшим членом семьи ❤,
— подписала кадр Стефания Маликова.
Публикация от Stesha Malikova (@steshamalikova)
4 Июн 2018 в 7:35 PDT  Напомним, певец Дмитрий Маликов и его жена Елена вместе с 1992 года. Помимо маленького сына, пара растит 18-летнюю дочь Стефанию. В конце января нынешнего года Дмитрий и Елена Маликовы во второй раз стали родителями: у них родился долгожданный сын. Ребенок появился на свет благодаря услугам суррогатной матери.
Также у супруги артиста есть 32-летняя дочь Ольга от предыдущего брака.
Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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