Ирина Шейк и Брэдли Купер на прогулке с дочерью выглядели, как агенты под прикрытием

Российская топ-модель Ирина Шейк и актёр Брэдли Купер пытались скрыть рождение ребёнка, после которого старались не попадать в объективы папарацци. Но сейчас ситуация изменилась, и супруги уже не боияся быть замеченными.

Недавно пару заметили в районе Вест-Виллидж Нью-Йорка.

Ирина надела тёмно-синий спортивный костюм с капюшоном и кроссовки Adidas, а Брэдли выбрал чёрную куртку, синие брюки и кроссовки Nike.

Несмотря на совершенно повседневные образы, знаменитости выглядели, как спецагенты (спойлер: во всём виноваты очки!).

#IrinaShayk #BradleyCooper #ИринаШейк #newyork #newyorkcity #nyc 03/06 A post shared by Irina Shayk Mexican Fans (@irinashaykmexicanfans) on Jun 4, 2018 at 11:45am PDT Сдеражанная цветовая гамма — для родителей, а для своей дочери звездные родители выбрали нежно-розовый костюм и красную шапочку с «ушами».

Lea was spotted with mummy and daddy in New York City on June 3 ✨ #irinashayk #leadeseine #bradleycooper #family #daughter #leadeseineshaykcooper #babygirl #newyork

A post shared by LEA DE SEINE SHAYK COOPER (@its_babylea) on Jun 4, 2018 at 7:49am PDT