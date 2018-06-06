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Ирина Шейк и Брэдли Купер на прогулке с дочерью выглядели, как агенты под прикрытием
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Ирина Шейк и Брэдли Купер на прогулке с дочерью выглядели, как агенты под прикрытием 

Журнал ОК! 46 минут назад
Российская топ-модель Ирина Шейк и актёр Брэдли Купер пытались скрыть рождение ребёнка, после которого старались не попадать в объективы папарацци. Но сейчас ситуация изменилась, и супруги уже не боияся быть замеченными.
Недавно пару заметили в районе Вест-Виллидж Нью-Йорка.
Ирина надела тёмно-синий спортивный костюм с капюшоном и кроссовки Adidas, а Брэдли выбрал чёрную куртку, синие брюки и кроссовки Nike.
Несмотря на совершенно повседневные образы, знаменитости выглядели, как спецагенты (спойлер: во всём виноваты очки!).
#IrinaShayk #BradleyCooper #ИринаШейк #newyork #newyorkcity #nyc 03/06  A post shared by Irina Shayk Mexican Fans (@irinashaykmexicanfans) on  Jun 4, 2018 at 11:45am PDT  Сдеражанная цветовая гамма — для родителей, а для своей дочери звездные родители выбрали нежно-розовый костюм и красную шапочку с «ушами».
Lea was spotted with mummy and daddy in New York City on June 3 ✨ #irinashayk #leadeseine #bradleycooper #family #daughter #leadeseineshaykcooper #babygirl #newyork
A post shared by LEA DE SEINE SHAYK COOPER (@its_babylea) on  Jun 4, 2018 at 7:49am PDT
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