«В обуви на кровати?»: Ксении Собчак посоветовали строже воспитывать сына

Общественный деятель и журналист Ксения Собчак показала милое фото сына Платона. Однако недоброжелатели нашли, к чему придраться: им показалось невежеством позволять ребенку лежать в обуви на кровати.

36-летняя Ксения Собчак вместе с супругом, актером Максимом Виторганом , приехали на одно из главных светских событий в России — фестиваль «Кинотавр». Ксения уже несколько раз блистала на красной дорожке в разных нарядах, а ее образ на открытии кинофестиваля даже был признан одним из лучших. Вместе со звездными родителями в Сочи прилетел и их сын, полуторагодовалый Платон. Ксения решила показать милое фото, как мальчик лежит в костюме моряка и смотрит мультики. «Сегодня утром меня разбудил моряк, как и положено в Сочи!», — шутливо подписала снимок Ксения.

Однако люди, которые регулярно критикуют Собчак, заочно недолюбливают и ее сына. Все якобы воспитанные матери посчитали своим долгом заметить, что лежать на кровати в обуви — неприлично и негигиенично. Также их насторожило, что совсем еще маленький Платон смотрит мультики, чем, по их мнению, портит зрение и расшатывает неокрепшую психику. Нашлись и адекватные люди, которые просто умилились трогательному фото, но они на этот раз были в меньшинстве. «Вы считаете хорошим воспитанием сына лежать в обуви в постели? Надо строже быть» «В обуви на кровати? Вы американских сериалов пересмотрели?» «Дома тоже в обуви ребенка на кровать положите? Или только в халявной гостинице?» «Пусть лежит, не ей же простынь стирать»

«Какой же он у Вас классный парень! Мне кажется, что он сильно похож на Вашего папу!» «У этого ребёнка будут лучшие школы, лучшие педагоги, несколько иностранных языков к начальной школе и собственный пони. Уровень его образованности уже предопределён. Чего вы пристали к этой обуви?» Ксения Собчак ничего не ответила злопыхателям, впрочем, как и после критики за якобы опасное купание Платона в бассейне. Подписчики Собчак распереживались, что мальчик может утонуть, при этом сама Ксения никак не отреагировала, когда ее сын с головой погрузился в воду.