«Я виню дьявола»

На Земле — семь миллиардов человек, но всего несколько сотен долгожителей, которые дотянули до 110 лет. В чем секрет их долголетия? Одни верят, что им помогли отсутствие вредных привычек или особенная диета, другие нахваливают алкоголь, табак и самую нездоровую пищу, третьи считают, что все дело — в правильном настрое. «Лента.ру» изучила их объяснения.

«Мой секрет долголетия — держаться подальше от мужчин. От них проблем больше, чем пользы», — объявила в 2015 году старейшая жительница Шотландии Джесси Галлан. Она родилась в бедной сельской семье в 1906 году и работала с 13 лет — сначала дояркой на ферме, потом горничной и официанткой. Приходилось трудиться без выходных. Галлан дожила до 109 лет, но так и не вышла замуж. Детей у нее тоже не было.

Похожего мнения придерживается другая британская долгожительница — Мэделайн Дай. В апреле она отметила 106-й день рождения. Женщина выросла в пригороде Шеффилда и до старости жила в родном доме. Сначала она делила его с матерью и сестрой (отец погиб на Первой мировой войне), потом осталась там одна и лишь недавно перебралась в дом престарелых. До ухода на покой Дай работала переплетчицей, а на досуге вязала и копалась в огороде.

«Когда у нее спрашивали о былых романах или муже, она отвечала: «У меня их никогда не было. Потому и дожила до таких лет», — рассказывает ее племянница. — Говорит, что обошлась без брачных стрессов. Но больше в шутку, чем всерьез». По ее мнению, истинная причина заключается не в этом, а в регулярной физической активности: каждый день по дороге на работу Дай приходилось подниматься на крутой холм.

В пользе одиночества была убеждена и 117-летняя итальянка Эмма Морано , которая считалась самой старой женщиной в мире. Она родилась на исходе XIX века, пережила свержение монархии, правление Муссолини, две мировые войны и разгул терроризма в «Свинцовые семидесятые». До 55 лет женщина шила мешки на джутовой фабрике, а потом 20 лет готовила обеды для подопечных католического интерната.

Большую часть жизни Морано прожила одна, но, в отличие от Галлан и Дай, она была замужем. Мужчина, которого она любила, не вернулся с Первой мировой. После этого ее насильно заставили выйти за другого. Новый жених угрожал убить ее, если она откажет. Родственники оказались на его стороне, поэтому бежать было некуда. «Мне было 26. Мы сыграли свадьбу», — вспоминала Морано. В 1937 году у нее умер ребенок, а через год она выгнала мужа из дома. У нее хватало ухажеров и потом, но все получили отказ. «Не хотела, чтобы мной помыкали», — объясняла она.

Каждого столетнего старца рано или поздно спрашивают, как он ухитрился дожить до столь почтенного возраста. Они, разумеется, не знают, но пытаются помочь и выкладывают, что едят, чем любили заниматься, а чего, наоборот, избегали. «Спросите сто долгожителей и получите сотню различных историй», — говорит директор Института долголетия при университете Южной Калифорнии Вальтер Лонго.

Любопытные диеты действительно встречаются. Та же Эмма Морано каждый день выпивала три сырых яйца. У странной привычки есть объяснение: женщина пристрастилась к яйцам по совету доктора, который верил, что они помогают от анемии. Она следовала его совету до самой смерти и успела употребить больше ста тысяч яиц. Столько, вероятно, не удавалось ни одному человеку в истории.

Многие долгожители избегали какие-то блюда. 117-летняя жительница Ямайки Вайолет Мосс Браун признавалась, что никогда не ест свинину и курятину и не пьет ром. Столетняя американка Флоренс Беарс не выносила вареную колбасу и никому не советовала ее пробовать. А самая пожилая барменша Франции Мари-Лу Вирт, отметившая столетний юбилей в 2017 году, ненавидела витамины. «Никогда не есть фрукты. И никогда не пить молоко или йогурт, — советовала она. — Запиваю водой. И рюмкой кое-чего еще… но в меру».

Японский долгожитель Дзироэмон Кимура шел дальше. Он не отказывался от определенных кушаний, не имел ничего против свинины или вареной колбасы, но советовал не налегать на любую еду и стремиться к умеренности. «Питайся легко, чтобы прожить дольше», — говорил японец. Кимура умер в 2013 году в возрасте 116 лет и до сих пор считается самым старым мужчиной, чье долголетие подтверждают достоверные документы.

В молодости Фреди Блюм из южноафриканского Кейптауна злоупотреблял алкоголем и табаком. Со временем он бросил пить, но так и не смог отказаться от сигарет, хотя пытается до сих пор. «Я виню дьявола, потому что только он может быть настолько силен», — говорит он. Блюму уже 115, а он по-прежнему дымит самокрутками и клянется, что бросит. Если успеет.

У 112-летнего американца Ричарда Овертона, считающегося самым старым ветераном Второй мировой в Соединенных Штатах, тоже имеются вредные привычки, но он относится к ним иначе. Овертон начинает утро с четырех стаканов виски и нисколько не стыдится этого. «От него чувствуешь себя лучше», — поясняет он. Днем ветеран курит сигары и пьет кофе с бурбоном, а вечером переходит к любимому мороженому.

В таком возрасте бояться алкоголя странно. Старейшая жительница штата Нью-Джерси Агнес Фентон и вовсе считала, что спиртные напитки и есть причина ее долголетия. По ее утверждению, она с 40 лет ежедневно пила не меньше трех стаканов пива и стопки водки. Кроме этого, женщина любила спать и подолгу молилась. Даже в глубокой старости у нее не было серьезных проблем со здоровьем. Она умерла в 2017 году в возрасте 112 лет.

Подобных примеров много. Назар Сингх из Сандерленда, одно время бывший старейшим жителем Европы, не сомневался, что дожил до 112 лет благодаря хорошему сну и обилию виски. 105-летняя Ина Карраферс из Глазго в 2015 году призналась, что питается в основном овсяными отрубями, печеньем и алкогольными коктейлями. А 103-летняя американка Милдред Боуэрс убеждена в целительной силе пива. Она пьет его сама и советует другим.

Со здоровым питанием у долгожителей тоже беда. Старейшая женщина в истории, француженка Жанна Кальман , скончавшаяся в 1997 году в возрасте 122 лет, за неделю съедала килограмм шоколада. 109-летняя американка Руфь Бенджамин ежедневно жарит себе бекон и картошку. Бывает и хуже: Дороти Флетчер, в 2017 году отметившая 100-летний юбилей, каждый день ест фастфуд. По ее мнению, секрет долголетия кроется в чизбургерах.

Батули Ламичхане из Непала пристрастилась курить, когда ей было 17 лет. Теперь ей 112, но она по-прежнему дымит как паровоз. За сутки женщина выкуривает 30 сигарет биди, которые делает сама из необработанного табака, завернутого в лист хурмы и перевязанного цветной ниткой. В дыме биди больше никотина и смол, но это ее не смущает: «Я курила больше 95 лет. Ничего дурного в курении нет».

По мнению Батули, диета и табак не имеют ни малейшего отношения к долголетию. Главное — правильный настрой и отсутствие стресса. «Те, кто не работает и в старости ведет праздную жизнь, долго не протянут. Следует быть активнее и ни о чем не беспокоиться, — говорит она. — Если ты всегда счастлив, то жизнь будет долгой».

Дочь 112-летнего японца Масазо Нонаки считает так же. Она утверждает, что ее отец всю жизнь избегал беспокойства — и вот результат. В апреле Книга рекордов Гиннесса признала его старейшим мужчиной в мире. Сам Нонака объясняет свой возраст иначе. У него нет вредных привычек, но он любит нежиться в горячем источнике, есть сладости и смотреть по телевизору на борцов сумо. Он уверен, что другим следует поступать так же, — тогда смерть не страшна.