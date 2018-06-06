Пластический хирург

Предлагаем вам поближе познакомиться с особенностями профессиональной деятельности современных Пигмалионов, которые возвращают красоту и молодость, позволяя людям вновь почувствовать себя полноценным членом общества и даря им новую жизнь.

Врач — одна из самых почетных профессий в мире еще с древних времен, а врач-хирург — специальность, которая пользуется особенным спросом. В хирургии существует множество узконаправленных специализаций и каждая из них имеет большое значение для общества. Но особенно сегодня выделяют пластических хирургов, работа которых овеяна ореолом таинственности.

Отметим, что пластическая хирургия относится к числу наиболее развивающихся и перспективных отраслей. Во многом на это оказывает влияние тот факт, что ежегодно в мире проводятся миллионы операций по коррекции внешности. Причем услугами пластических хирургов пользуются не только женщины, но и мужчины.

Предлагаем вам поближе познакомиться с особенностями профессиональной деятельности современных Пигмалионов, которые возвращают красоту и молодость, позволяя людям вновь почувствовать себя полноценным членом общества и даря им новую жизнь.

Кто такой пластический хирург?

Пластический хирург — квалифицированный специалист, который путем операбельного вмешательства устраняет косметологические деформации на теле человека. В том числе он проводит коррекцию внешности, устраняет врожденные дефекты внешности и помогает бороться с возрастными изменениями.

Название этой профессии говорит само за себя. В переводе с греческого «plastikos» означает «создавать форму», а с латинского «plasticus» — формирующий, ваяющий. Первые письменные упоминания о проведении операций по коррекции внешности встречаются в египетских папирусах 1600 лет до н.э. Однако существуют предположения, что подобные методики возникли еще 3000 лет до н.э.

Индийские и китайские врачи не отставали от египетских специалистов. Уже в 800 году до н.э. проводились операции по исправлению носа с использованием кожи со щек или лба. Позже были описаны методы пластических операций на ушах, глазах и других частях тела. В Европе такие операции не были столь распространены. Лишь некоторые врачи умели проводить их, но за это они подвергались гонениям и считались преступниками.

В самостоятельную область медицины это направление было выделено в эпоху Возрождения и получило название «хирургия красоты». Разработка более совершенных методов и инструментов по коррекции внешности в начале 19 века положила начало современной пластической хирургии. Однако широкое распространение она получила только после окончания первой мировой войны, когда многие искалеченные люди обращались к пластическим хирургам для восстановления прежнего вида.

В российской медицине ситуация с преобразованием внешности обстояла сложнее. Выделение пластической хирургии в отдельную специальность произошло лишь в 2009 году. Хотя к этому времени уже существовали значимые работы признанных врачей, и сегодня квалификация пластических хирургов России не уступает врачам из западных стран.

Пластическую хирургию разделяют на два типа:

реконструктивную, позволяющую избавить человека от врожденных или приобретенных дефектов, негативно отражающихся на качестве жизни человека;

эстетическую, которая проводится с целью преобразования внешности и не связана со снижением качества жизни или угрозой для здоровья.

В ходе своей работы пластические хирурги:

проводят консультации, исследования и диагностику. Изучают анамнез пациентов и делают выводы о возможности выполнения оперативного вмешательства;

прежде чем приступить к работе, оценивают возможные неблагоприятные последствия;

проводят различные по сложности операции;

составляют курс лечения и «ведут» пациента на протяжении всего периода реабилитации;

руководят средним звеном медицинских работников;

анализируют результаты проделанной работы.

Кстати, пластические хирурги, как правило, специализируются на определенных видах хирургических вмешательств и занимаются исключительно теми операциями, в которых они являются профессионалами. Это обусловлено большой сложностью и высокими рисками профессии, так как каждая операция может принести не только пользу, но и вред.

Какими личностными качествами должен обладать пластический хирург?

Для пластического хирурга очень важно, в первую очередь, его собственное здоровье. Здоровые нервы, хорошая моторика рук, четкое зрение — главные показатели хорошего специалиста. Поскольку все его движения должны быть предельно точными любое повреждение суставов или возникновение тремора является противопоказанием для работы и означает конец карьеры.

Кроме того:

пластический хирург должен обладать чувством повышенной ответственности и чрезвычайной аккуратностью;

дисциплинированность и хорошая память облегчат освоение новых навыков;

хирургия регулярно открывает новые методы и способы проведения оперативных вмешательств, поэтому хирурги любой специализации должны постоянно самосовершенствоваться и расширять свои знания;

работа с людьми требует от специалиста наличия хороших коммуникативных навыков, умения убеждать и отстаивать свою позицию;

воспитанность и чувство такта позволят легче находить общий язык с пациентами.

Профессиональный пластический хирург — морально устойчивый, смелый человек, умеющий представить конечный результат своей работы еще до проведения операции.

Преимущества профессии пластический хирург

Одним из самых значимых преимуществ этой профессии является высокий спрос на квалифицированных специалистов, который с каждым годом только увеличивается. Количество проводимых операций непрерывно растет, и хороший пластический хирург требуется во многих учреждениях. Он может найти себе место в частных многопрофильных клиниках или центрах эстетической хирургии и научных центрах.

Помимо этого, специалист с богатым опытом работы может рассчитывать на прохождение стажировки за границей с обучением у ведущих хирургов мира. При наличии необходимых управленческих качеств некоторые хирурги открывают собственные клиники.

Высокий уровень дохода относится к другим значимым преимуществам профессии. В этом случае многое зависит от репутации и места работы хирурга. На сегодняшний день хорошие специалисты в Москве в среднем получают от 65 до 170 тысяч рублей, а по российским регионам зарплата медика колеблется в пределах 40-125 тысяч рублей. Если удастся устроиться на работу в зарубежную клинику, то заработная плата может возрасти вдвое.

Пластические хирурги очень часто работают с известными и влиятельными людьми, которые занимают не последнее место в обществе. Поэтому, если операция была проведена правильно, а специалист оказался хорошим человеком, то пациенты рекомендуют его услуги своим знакомым. К тому же, такие знакомства обеспечивают еще и хорошими связями.

Поскольку проведение операций имеет эстетическую основу, пластические хирурги обладают развитым чувством прекрасного и получают огромное моральное удовлетворение, когда удается достичь желаемого результата, сделать жизнь другого человека немного счастливее.

Недостатки профессии пластический хирург

Среди недостатков профессии выделяют большое количество стрессовых ситуаций из-за высокого груза ответственности и ненормированного рабочего графика. Пластические хирурги часто проводят длительные операции (до 10 часов), результат которых не всегда оправдывает ожидания, что приводит к неприятностям, а иногда и окончанию практики.

Нельзя не сказать о том, что необходимость обучения в течение 8 лет отталкивает большое количество молодых людей, которые мечтают об этой профессии. Именно поэтому не все студенты медицинских ВУЗов проходят этот длительный путь до конца.

Возникновение проблем со здоровьем нередко означает конец карьеры пластического хирурга и существенное сокращение шансов на удачное трудоустройство в дальнейшем. А все потому, что пластическая хирургия является узкой специализацией, которая существенно затрудняет работу специалистов в других областях.

Где можно получить профессию пластический хирург?

Первым шагом на пути к профессиональной деятельности пластического хирурга является обучение по общей медицине в одном из специализированных ВУЗов. После получения диплома о высшем образовании на одном из факультетов ("Педиатрия" или «Лечебное дело») будущий специалист поступает в ординатуру «Пластическая хирургия», где учится еще 2 года.

Стоит заметить, что из-за постоянно обновляющихся методик и технологий обучение пластического хирурга не заканчивается на протяжении всей практики. Каждые 5 лет специалисты обязаны подтверждать свою квалификацию и проходить соответствующие курсы.

Лучшими медвузами России на сегодняшний день являются:

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова.

Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова.

Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова.

Сибирский государственный медицинский университет.

Источники изображений: teteraplasticsurgery.com, beauty.ua, miumau.livejournal.com, medcenter-angarsk.ru