10 жутких фотографий и истории, которые за ними стоят

Беспристрастная техника с фотографической точностью фиксирует события реальной жизни. Некоторые снимки сразу же вызывают бурю эмоций и создают у зрителей соответствующее настроение, другие, наоборот, кажутся абсолютно непонятными, пока не узнаешь, что же именно на них происходит. Все зависит от мастерства фотографа и от множества случайностей.

Предлагаем посмотреть на фотографии, за каждой из которых стоит трагическая, а порой и жутковатая история.

Группа камикадзе

На первый взгляд кажется, что это совершенно обычный, ничем не примечательный снимок «на память», который делают военные курсанты. Но когда узнаешь, что это курсанты «школы камикадзе», то именно эта непримечательность повергает в настоящий ужас. 17-летний капрал Юкио Араки (на этом фото, сделанном 26 мая 1945 года, он держит щенка) отправился в свой последний полет уже на следующий день после того, как был сделан этот снимок пилотов 72-го дивизиона в Бансей, Кагосима.

Буддийский монах выполняет похоронный обряд

25 ноября 2011 года один из пассажиров, ожидавших поезда на станции Шаньси Тайюань в Китае, привлек внимание окружающих тем, что слишком долго спал в неудобной позе. Когда окружающие наконец решили его разбудить, то оказалось, что пожилой человек уже мертв и помочь ему невозможно. Монах, который был в числе ожидающих поезда, провел религиозную церемонию, чтобы душа умершего смогла обрести вечный покой.

Команда британской экспедиции «Терра Нова» на Южном полюсе 18 января 1912 года

С самого начала в этой экспедиции было больше политики, чем науки. Ее руководитель Роберт Скотт (на снимке он стоит в центре) и его соратники должны были обогнать команду Рауля Амундсена и прийти к Южному полюсу первыми, чтобы честь этого достижения досталась Британской империи. Но когда измученные цингой и морозом путешественники добрались наконец до заветной цели, оказалось, что норвежцы их сильно опередили — по злой иронии судьбы пурга за целый месяц уничтожила следы пребывания первопроходцев и весь снег был истоптан собачьими следами. Кроме того, на расчетном месте был оставлен лагерь Пульхейм, а в палатке лежали письма, адресованные группе Скотта.

На обратном пути четыре человека погибли — это их последняя фотография.

Гриф и девочка

Эта жуткая фотография сделана Кевином Картером в 1993 году в суданском городе Айод. Родители ребенка побежали за едой к прибывшему с гуманитарной помощью самолету, а истощенная девочка потихоньку ползла вслед за ними, то и дело останавливаясь, чтобы передохнуть. За девочкой внимательно наблюдал гриф. Эти птицы не нападают на свою жертву, а предпочитают дождаться, когда все произойдет само собой. Кроме того, рядом находился фотограф, поэтому падальщику оставалось только ждать. Этот снимок принес Кевину Картеру славу, Пулитцеровскую премию и шквал обвинений в бесчеловечнострреспондент покончил с собой.

Владимир Комаров погиб 24 апреля 1967 года при завершении испытательного полета корабля «Союз-1». Во время спуска на землю не раскрылся основной парашют спускаемой капсулы, и в результате от удара о землю аппарат загорелся. Обугленные, деформированные до полной неузнаваемости останки специальная комиссия увезла в Москву. Прах был помещен в урну и замурован в Кремлевскую стену. Но работы на месте аварии продолжались, и спустя некоторое время было найдено еще несколько фрагментов тела. Эти останки были захоронены в степи на месте гибели спускаемой капсулы.

Предсмертное селфи пассажиров рейса MH17

15-летний Гари Слок вместе со своей матерью Петрой Лангевелд летел на отдых в Куала-Лумпур. Всего через три часа после того, как было сделано это селфи, самолет, пролетавший над территорией Украины, был сбит. Из находившихся на борту людей выжить не удалось никому.

Самосожжение монаха

В 1963 году недовольство буддистского большинства в Южном Вьетнаме достигло критической точки на фоне репрессивного режима тогдашнего президента Нго Динь Зьема. В мае того года буддисты собрались в городе Хюэ, чтобы отстоять свои права. Правительство очень жестко разгоняло демонстрации недовольных, и в результате этих разгонов девять буддистов погибло. В знак протеста против всеобщей жестокости 11 июня 1963 года в Сайгоне два пожилых монаха совершили акт самосожжения.

Друзья до гроба

Эта археологическая находка была сделана в Иране в 1972 году. Двое молодых мужчин, живших примерно в 800 году до н.э. погибли, когда захватчики подожгли город. Люди задохнулись от дыма, но до последней минуты поддерживали друг друга.

Контуженый

Этот снимок сделан во время боев у французской деревни Курселет в сентябре 1916 года. Человек на фото стал жертвой контузии, одним из многочисленных признаков которой являются расстройства психической деятельности. Подобный взгляд является последствием травмы и встречается при посттравматическом стрессе. Кроме того, стоит заметить, что в то время люди не улыбались на фотографиях.

Маленькая узница концлагеря рисует дом После окончания войны девочка, фактически выросшая в концлагере, была отправлена в детский дом для психически неуравновешенных детей. Когда на занятиях воспитатели попросили нарисовать дом, девочка изобразила жутковатый хаос, больше всего напоминающий моток колючей проволоки. В верхней части доски написано «Терезка» — это имя маленькой художницы.