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События в «Новых ключах» запомнят сургутяне надолго…
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События в «Новых ключах» запомнят сургутяне надолго… 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Заметили, как у нас в стране отмечают многие праздники? Начинают собираться группами отмечать и за неделю, и за две, и за три. Варианты, когда момент «отмечания», переносится на постпраздничные дни, встретить можно редко — такая вот загадочная русская душа!
И всё же в жилом комплексе «Новые ключи» нарушать устоявшиеся традиции любят — поэтому День защиты детей они провели второго июня, а не первого.
Если поразмыслить, то так-то оно и правильно — вся ребетня ждёт дня, когда их будут защищать и развлекать. Все городские площадки начинают пестреть горячими булками, аниматорскими программами, рукодельчеством и улыбками. Сутки проходят и в городе тишина и мрак, скука и апатия.
Тут же всё сложилось — дети погуляли, когда надо Президенту и России, вместе со своими родителями по праздничным городским точкам, нажевались сладкой ваты, насмотрелись танцевальных коллективов в русских народных костюмах и на следующий день повели за руку мазерсов и фазерсов дальше гулять. В лес жилого комплекса «Новые ключи».
Организовать масштабное мероприятие для такой капризной аудитории как дети — это ещё надо очень постараться! В особенности если она разновозрастная да ещё и ходит с родственниками серебряного возраста. Одним нужны батуты, другим — гладить животных, третьим — скакать на лошадях с развевающейся по ветру гривой, ну а товарищам-гурманам всегда хочется покушать, поэтому эту категорию надо ублажать различными дегустациями.
Собственно, это всё и было на детском фестивале с атмосферным названием «Все на поиски лета!». Плюс небольшой арт-базар, мастер-класс по футболу, прокат электромобилей, заводная музыка, конкурсы и, конечно же, танцы! Селфиков было сделано столько, что весь инстаграм-город реально встал — на 24 часа установленный несколько дней назад в Сургуте памятник быку уступил даже первенство в рейтинге медийности.
Немного сморщила нос погода — солнце то и дело выглядывало с улыбкой и снова кралось за тучи, но, как говорят у нас на севере: «Снег не выпал — и ладно!». Многих в этот день грела мысль о лотерее, которую организаторы фестиваля приберегли на завершение дня. Ваша покорная слуга не дождалась буквально 20 минут и отчалила, оставшись в уверенности, что «если бы не обстоятельства», то однокомнатная новая квартира индивидуальной планировке была ею выиграна.
«Мальчик, а, мальчик? Тебе нравится тут?», — спросила я подростка в синей кепке, оседлавшего велосипед. Мой собеседник кивнул и помчался дальше, ведь велосипедистам тут асфальтово-плиточное раздолье: хочешь — едь, хочешь — не едь!
Кругом люди позировали охотно, на пути не было ни одной милейшей бабульки, которая бы напомнила мне про Конституцию Российской Федерации или что снимать без разрешения людей запрещено. Кто-то жевал на камеру, кто-то смеялся, кто-то, не отвлекаясь на меня, продолжал вести свой прямой эфир с места событий.
И только лес гудел. Он понимал, что весь этот праздник на самом деле для него. А то скучно ему стоять посреди города и целыми днями смотреть на строящиеся многоэтажки.
Комфортные, кстати.
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