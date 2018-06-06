Вырви глаз у ближнего

Сложилась чудесная традиция, c приходом тепла и солнца в городах и районах Приморья проводить «Международный день соседей».

Как сообщили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, в муниципалитетах региона прошло более 50 различных мероприятий: субботники, игры, конкурсы, мастер-классы. Передовые ТСЖ организовали спортивные соревнования для детей и взрослых, конкурсы рисунков мелом на асфальте, а в завершение праздника соседи состязались в кулинарном искусстве. Совместные чаепития за самоваром ещё как сближают. День соседей — нужные и важный праздник. А по будням, насколько добры и любезны друг к другу люди, живущие на одной лестничной площадке? Готовы ли терпеть шум, детский топот, звук дрели? Идти на примирение в сложных вопросах ЖКХ? Бывает по-разному. Где-то побеждает разумное начало, где-то нейтралитет, а где-то и до уголовщины доходит.

Проходите мимо!

Читаешь про международный день соседей в Приморье, не нарадуешься. Жители домов на ул. Бестужева в сквере имени Федорова создали красочное панно на подпорной стене, а для пернатых соседей установили скворечники. В Арсеньеве жильцы дома на ул. Садовой, 8 отметили День соседей посиделками во дворе за чашкой чая с пирожками.

— Для нас такие мероприятия — добрая традиция, — прокомментировали участники. — Мы все праздники, даже Новый год, стараемся отмечать дружно.

Развлекательную программу «Добрый день, соседи!» организовали жители домов на ул. Шевченко в поселке Кировском. Несколько десятков жителей собрал праздник «А у нас во дворе… » в селе Ивановка Михайловского района и Сергеевском сельском поселении Пограничного района. Слоган «Ближний сосед — лучше дальней родни», креатив организаторов праздничного концерта в селе Реттиховка Черниговского района.

— Что вы на клумбы мои уставились? — принимает боевую позу женщина в одном из обычных мирорайонов Владивостока. Женщина сама соорудила из речного камня чудо-цветник. — Проходите мимо, нечего вам тут делать!

А хотели про комплимент сказать: «Как красиво!». Какие молодцы бабушки-пенсионерки, что благоустраивают места при доме. Гуляйте дети, внуки! Только, напротив, возле дворового шедевра страшно пройти. И этот случай — не правило и не исключение. Нельзя сказать точно, сколько процентов добрых соседей или злых на один дом, район, населённый пункт. Кому как повезёт.

— Пока в новом доме с соседями не знаком, — делится приморский кудоист Андрей Черных . — А в родительском доме все дружные, всегда уважение и лёгкость были между людьми. Нужно больше друг с другом общаться, тогда и музыка греметь не будет по вечерам. Силу применять к соседям не приходилось!

С одной стороны — с соседями не общаемся, с другой и не ссоримся, — признается мама 13 детей Анна Родина. — Хотя говорят иногда про нас за глаза лишнее, не обращаем внимания. Бабушек вредных, слава богу, нет. Как идеальной шумоизоляции.

— С соседями взаимопонимание есть, они хорошие, адекватные, здравые люди, — рассказывает житель Славянки Вадим Сиротин. — Бывает всякое. Однажды у меня возник вопрос к соседям сверху, мол, что это у вас там после 12 ночи падает и по полу катается? Сказали, что маленький ребенок занимается зарядкой. Приняли это как истину, постепенно проблема затихла. Всех соседей знаю по именам, дружно живём.

Баба-Яга против

Проблемы ЖКЖ — кладезь для конфликтов всех мастей. «АиФ-Приморья» рассказывал о том, как на ул. Артековской пенсионерка оставила без горячей воды десятки квартир. Женщина не пускает мастеров починить трубы. Жилищная инспекция и прокуратура против квартирной «партизанки» бессильна. Ей и дверь жгли, и мазали гуталином, и замок ломали. Бабушка сидит в квартире, как в окопе. Говорит, жалуйтесь, хоть президенту! Ваша банда не пройдёт!

— В доме на Карбышева группа из 12 человек воюет против остальных 500 собственников, — рассказывает руководитель Регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Александр Смышляев . — Говорят, что мы махинациями занимаемся. Добиваемся привлечения к уголовной ответственности по статье «Клевета». Почти в каждом доме есть люди, которые не дают работать. Выстраивать добрососедские отношения с подобными товарищами — бесполезно.

Александр Смышляев вспомнил позитивный пример дома на Шилкинской, где многодетные мамы живут. Приятно зайти на собрание — нет склок, разборок.

— Приехал с проверкой в Лесозаводск, в переселенческий дом, — продолжает эксперт. — Пьяные люди, крики, маты, стекла летят! Пьянка их объединяет!

— В разных домах, по-разному, — говорит зам. директора общественной организации «Домовой контроль» Роман Ершов . — Всё зависит от того, насколько дружные соседи, насколько они осознанно и порядочно подходят к управлению своим домом. Необоснованные претензии предъявляют так называемые жалобщики, которые сами ничего не делают.

В одном доме дружно провели собрание, решили: делаем ремонт с 9 утра до 18 вечера. А рядом — стучат круглые сутки, мусор выбрасывают. Злоба у народа постепенно копится.

Прошло два года, с тех пор как увидел свет закон Приморского края по данному поводу. В документе чётко сказано — где, когда и каким образом нельзя покушаться на покой мирных граждан. С криками, пением, свистом и навязчивым шумом дрели борются штрафами. Перед законом о тишине равны лица физические и юридические. Интересно, если дело доходит до судебных приставов, придут ли они в дом на громкие прослушивания?

— Подобного исполнения судебной воли никто из специалистов не припомнил, — рассказала главный специалист-эксперт пресс-службы краевого управления Федеральной службы судебных приставов Анжелика Разуваева. — Вспомнили, как женщине запретили кормить кошек близ дома — животные прыгали в окна домов, и, кстати, тоже шумели. Теперь кормление происходит в специально отведённой лесополосе. Уверена, утихомирить нарушителя способы найдутся!

— Граждане вызывают полицию в связи с тем, что соседи устраивают поздно вечером и ночью гулянки, слишком громко слушают музыку, шумят, кричат, ругаются, — сообщил начальник отдела по исполнению административного законодательства мэрии Владивостока Сергей Шабаев. — Иногда жалобы поступают в связи с тем, что соседи делают ремонт в неурочное время. Размер штрафов составляет: на физических лиц — от одной до трёх тысяч рублей, на должностных — от пяти до десяти тысяч, на юридических — от 20 до 50 тысяч.

Министр сосед

— Я бы предложил создать министерство соседей, — сыронизировал учёный Владимир Щуров. — Проблема актуальна для всего мира. Есть такая притча. Правоверный человек просит у бога всяческих благ. Всевышний отвечает, что даст всё, но соседу в два раза больше. И человек просит: «Возьми, боже, у меня один глаз!». Наблюдал за рубежом любезное отношение к соседям. Можно перенять этот полезный опыт, когда все друг другом расшаркиваются. Это говорит о культуре поведения. В 17— этажном бетонном доме, где я живу, конфликтов нет, не принято. Кто-то заходит в лифт — здоровается, кто-то молчит.

Фото Алексея ВИТВИЦКОГО

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Зам. председателя социального комитета Заксобрания Приморья Татьяна Косьяненко:

— Нужно быть неравнодушным человеком к тем, кто тебя окружает, и тогда отношения между людьми сложатся. Если это большой дом, принимать участие во всех коллективных делах — субботниках, конкурсах на лучшее благоустройство. Это всё объединяет, все думают, как сделать лучше двор для детишек и внуков. Человеческое отношение плюс активная позиция людей — в этом секрет добрососедства. И, конечно, нужно знать по именам тех, кто живёт на площадке, в подъезде, в доме.

МНЕНИЕ ВЛАСТИ

— Главная цель акции, Дня соседей, объединение жителей для совместного решения жилищных вопросов, благоустройства дворовых территорий, общественного контроля за ходом реализации приоритетных проектов в сфере ЖКХ. Зачастую люди годами живут в одном подъезде, на одной лестничной клетке и даже не знают друг друга. Когда жильцы дружны между собой, жизнь в доме становится намного комфортней, многие вопросы решаются проще, ведь человек уже знает, что не только в радостные моменты, но и в трудную минуту его поддержат соседи.

КСТАТИ

Как сообщили в прокуратуре края, краевой суд рассмотрит дело о двойном убийстве, мотивом которого стал конфликт с соседями. По версии следствия, преступление совершено 20 декабря 2016 г. в с. Анисимовка Шкотовского района. Фигуранты, испытывая личную неприязнь к проживавшей по соседству с ними семейной паре, решили убить их. С этой целью злоумышленники напали на соседей, нанеся им множественные удары по голове топором, от которых наступила смерть потерпевших. Мотивом совершения убийства послужил конфликт, возникший из-за земельного спора по поводу границ участков.

«Кто-то заходит в лифт — здоровается, кто-то молчит».