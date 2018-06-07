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Новосибирцев собрали у фонтана на набережной на праздник полицейских
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Новосибирцев собрали у фонтана на набережной на праздник полицейских 

ngs.ru 50 минут назад
Фото: ngs.ru
Вечером 7 июня на Михайловской набережной Новосибирцы смотрели историческое шоу «Песни с фонтанами» — на этот раз шоу приурочено к 300–летию Российской полиции.
«Мероприятие приурочено к трёхсотлетию Российской полиции, утвержденной Петром I в 1718. Мероприятие проводится силами управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу совместно с мэрией города Новосибирска и проектом «Город у фонтана»» — рассказала корреспонденту НГС сотрудник управления МВД на транспорте по СФО.
Для гостей праздника выступали музыканты, а на фоне можно было видеть большой плавучий фонтан.
Гостям праздника представили парад полицейских катеров и рассказали по каким критериям принимали в систему полиции при Петре I. Чтобы стать городовым необходимо было иметь; благообразную наружность, крепкое телосложение и хорошую дикцию. Нужно быть не ниже 171 см, состоять в запасе армии и быть беспорочным. Обучение в городовые продолжалось от двух недель до месяца.
Историческое шоу «Песни с фонтанами» проходит регулярно с 2016 года. В прошлом году на  Михайловской набережной отмечали 60-летие аэропорта Толмачёво.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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