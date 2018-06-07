Все на футбол: FIFA разрешила показывать матчи чемпионата мира на Михайловской набережной

Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области получил официальную лицензию FIFA на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня.

Игры будут транслироваться на Михайловской набережной в Новосибирске.

«Предварительно запланирован показ всех трёх матчей сборной России на групповом этапе чемпионата мира. Первый матч наша команда проведёт со сборной Саудовской Аравии 14 июня», — сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО.

Официальная лицензия на «Специальный некоммерческий публичный показ» была получена в ночь на 7 июня, передают в пресс-службе.

Матч 14 июня будет по новосибирскому времени в 22:00.

В ночь на 20 июня российская сборная сыграет с Египтом — начало матча в 1:00.

Третий матч группового этапа россияне проведут против сборной Уругвая 25 июня, начало игры в 21:00.

В конце мая мэрия Новосибирска нашла 3 миллиона на камеры и ограждения, которые поставят на Михайловской набережной во время чемпионата.