Как размножить флоксы? Легко!

Название этого необычайно декоративного нежного цветка переводится с греческого как «пламя». Хотите, чтобы летом ваш сад согревали пышные цветистые факелы? Тогда самое время браться за дело!

Название этого необычайно декоративного нежного цветка переводится с греческого как пламя.

Стройные стебли флоксов, увенчанные благоухающей пеной соцветий, украшают наши участки, делая их яркими и эффектными. Пурпурные, вишневые, лиловые, голубые, сиреневые, белые — их цветовая палитра невероятно широка. Они чрезвычайно многообразны: в мире насчитывается около 50 видов этих растений. Но россиянам пришелся по душе флокс метельчатый. Можно сказать, это must have любой садовой коллекции, и каждый год появляются все новые сорта, так что по части селекции этого вида мы впереди планеты всей. Флокс любовно называют ситчиком — уж очень напоминает его яркую раскраску многоцветье тончайших лепестков. И если вы хотите, чтобы в вашем цветнике было множество сортов этого красавца, то сейчас лучшее время для черенкования. Обычно черенкуют флоксы, чтобы размножить любимые сорта или иметь под рукой экземпляры для подарков друзьям и соседям. Ведь редкий гость сада в сезон цветения флоксов не попросит «отросток в подарок». Делить куст не всегда удобно, к тому же это травмирует растение. Поэтому, если зачеренковать флоксы вовремя, осенью будет чем поделиться.

Укоренять черенки в открытом грунте или в холодных парниках и теплицах можно с конца мая до середины лета, но лучше всего до конца июня.

Чтобы листья не увяли, делайте все за один прием: нарезали и посадили. И чем раньше вы поместите в землю черенки, тем больше шансов, что к осени флоксы зацветут.

Как правильно размножать флоксы?

1. На черенки лучше брать среднюю, неодревесневшую часть побега со здорового растения. 2. Побег разрезайте на отрезки с двумя междоузлиями (местами прикрепления листьев). Нижний срез надо делать под нижним узлом, верхний — на 0,5 см выше верхнего узла.

1. На черенки лучше брать среднюю часть побега. 2. Побег разрезайте на отрезки с двумя междоузлиями.

3. Листовые пластинки с нижнего узла удалите, сохраняя почки, которые находятся в пазухе листа, а на верхнем обрежьте наполовину. 4. Аккуратно погрузите черенок в почву до верхнего узла.

3. Листовые пластинки с нижнего узла удалите. 4. Аккуратно погрузите черенок в почву до верхнего узла.

5. Рядом с ним воткните в землю пикировочный колышек и прижмите им землю к черенку. 6. Как правило, черенки сажают поперечными рядами, оставляя 8-10 см между рядами и 5-6 см между черенками в ряду.

5. Рядом с ним воткните в землю пикировочный колышек. 6. Как правило, черенки сажают поперечными рядами.

7. После посадки притеняйте черенки до тех пор, пока они не дадут ростков. Первую неделю поливайте посадки теплой водой до 5 раз в день, затем по необходимости. 8. Через 3-4 недели после посадки черенки укоренятся, а в пазухах листьев верхнего узла образуются один-два побега.

7. Первую неделю поливайте посадки теплой водой до 5 раз в день. 8. Через 3-4 недели после посадки черенки укоренятся.

Коротко о разных

И в завершение нашего рассказа коротко о том, насколько разнообразны сорта флокса метельчатого.

'Архангел'

Белый цветок 4 см, высота 120 см, средний срок цветения (с конца июля до середины августа).

Архангел

'Архангел'

'Земляничное суфле'

Цветок 3,5 см, высота 110 см, средний срок цветения. Бутоны настолько красивой формы, что им можно и не расцветать.

Земляничное суфле

'Незабудка'

Цветок 4,3 см, высота 70 см, среднеранний. Лиловый днем, ярко-голубой в сумерках.

Незабудка

'Одиль'

Красный цветок 3,5 см, высота 100 см, средний срок цветения. В отличие от многих других красных сортов не выгорает на солнце.

Одиль

'Бутоник'

Высота 60-70 см, средний срок цветения. Этот флокс удивителен тем, что его бутоны не раскрываются — за это он и получил свое название.

Бутоник

Текст: Ю. Иванов. Фото: С. Калякин. Читайте также другие публикации о флоксах:

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