Таинственной клубникой по 100 рублей торгуют мигранты

Погода намекает: ягоды у новосибирских дачников поспеют не скоро. Новосибирцы с удовольствием покупают раннюю клубнику у южных продавцов возле метро. Вот только откуда ягода родом, спрашивают немногие.

Стоимость пластикового пол-литрового стаканчика свежей клубники колеблется от 80 до 120 рублей. И жители Новосибирска активно покупают сомнительные плоды возле загазованных городских магистралей, порой даже не интересуясь у продавцов, откуда к нам пожаловали ягоды. Заместитель начальника отдела надзора в области карантина растений регионального Россельхознадзора Константин Пикулев предупреждает: сейчас вся продаваемая клубника в Новосибирской области импортная. Сибирская ягода еще не поспела. Мигранты уверяют, что спелая ягода завезена из Краснодарского края. Другие называют Ташкент.

«Официально клубники из Краснодара и Узбекистана в Новосибирск не попадало, и документы на нее мы не выдавали, — продолжает Константин Пикулев. — Клубнику, которая продается на уличных рынках, выдается за киргизскую, ташкентскую, кубанскую и так далее. Но это не так — у нас с территории стран ближнего зарубежья не оформлено ни одной партии клубники», — поясняет специалист.

По пути до станции метро «Площадь Маркса» корреспондент VN.ru насчитал несколько точек сбыта ароматной ягоды. Продавец южной внешности в ларьке с фруктами уверяет — ягода приехала из Турции, в качестве доказательства продемонстрировал соответствующую наклейку на сбитой из досок коробке. Само собой, никаких документов на ягоду у продавца под рукой не оказалось. На оживленном пешеходном переходе на площади Маркса красное лакомство разбирают охотнее, за клубникой даже выстроилась небольшая очередь из двух покупателей.

«У нас в Новосибирске китайской клубники вообще нигде нет, — уверяет пышная продавщица, попутно пересыпая покупателю в пакет ягоду, — наша клубника то ли из Ливана, то ли из Ливии, посмотрите, там на ящике должно быть написано». К слову, клубника на Маркса пахнет настоящей ягодой. Как уверяют специалисты, характерный клубничный запах — признак того, что плоды были выращены на открытом грунте под солнцем, а не в теплице. Эксперты рекомендуют при покупке клубники обратить внимание на хвостик — он должен быть свежим и зеленым. Спелая клубника — ярко-красного цвета, если кончик чуть белый — ягода будет кислить, а насыщенный бордовый может означать, что, скорее всего, плод начал портиться, либо ягода росла на нитратах. Характерный запах клубники должен чувствоваться издалека, если аромат не столь выражен, скорее всего, клубника не дозрела. А вот размер, как и полагается, для клубники не имеет значения — даже гигантский плод может оказаться водянистым и невкусным.

В первые летние дни инспекторы областного управления Россельхознадзора задержали на посту фитосанитарного контроля в Карасуке 17 партий плодово-овощной продукции общим весом 320,15 тонны. Партии продукции высокого фитосанитарного риска прибыли с фурами из Казахстана и Кыргызстана для реализации на рынках Новосибирска, Новокузнецка, Кемерова и Красноярска. Инспекторы заметили, что маркировка на грузах не соответствует информации, указанной в фитосанитарных сертификатах, и отправили рискованные лакомства на родину, а виновных лиц привлекли к административной ответственности. Всего с начала 2018 года инспекторы развернули в обратном направлении в сторону Казахстана и Киргизии более 4 000 тонн подкарантинной продукции. Фото автора