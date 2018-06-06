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У Семенович снова вырос животик
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У Семенович снова вырос животик 

WDay.ru 41 минуту назад
Фото: WDay.ru
Фигура звезды в обтягивающем кожаном мини подписчиков разочаровала.
Совсем недавно поклонники искренне восхищались похудевшей в два раза Анной Семенович. А она без стеснения показывала и идеальные ягодицы в купальнике, и стройные ножки, и ставшую тонкой талию. Даже на фоне подтянутых девушек-хореографов из своей подтанцовки певица смотрелась совсем худышкой. Но, кажется, она вновь поправилась.
Смелое черное кожаное мини-платье явно подчеркнуло животик звезды. Подписчики сразу же разочарованно стали советовать Семенович выбирать другие фасоны одежды. На этом фоне померк даже новый цвет волос Анны: девушка затонировала концы в розовый цвет.
Впрочем, это фото — бэкстейдж со съемок нового клипа Семенович. Может быть, именно так ей и нужно было выглядеть для роли?
Фигура Семенович постоянно является предметом для обсуждения среди ее фанатов и хейтеров. Певица то поправляется, то вновь сбрасывает лишние килограммы. Поповдов добавляют и старые фото, которые периодически всплывают в соцсетях, а фолловеры принимают их за свежие. Недаром Анна периодически вынуждена напоминать своим поклонникам: «Я по-прежнему слежу за своей фигурой даже в отпуске и свое утро сегодня начинаю в спортзале! Все хорошо, мои родные. и я не заплыла жиром, а те пару кг, которые я набрала, я скину в ближайшие дни. Спасибо тем, кто верит мне», — вот с такими словами то и дело обращается к публике Анна.
Что ж, будем надеяться, что скоро она вновь докажет то, что стройна и прекрасна, не словом, а делом — например, показав новое потрясающее фото в купальнике.
Как менялась фигура Семенович
2006 год  2007 год  2007 год  2010 год  2011 год  2012 год  2012 год  2013 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  Семенович впервые показала идеальную попу в купальнике
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