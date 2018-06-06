У Семенович снова вырос животик

Фигура звезды в обтягивающем кожаном мини подписчиков разочаровала.

Совсем недавно поклонники искренне восхищались похудевшей в два раза Анной Семенович . А она без стеснения показывала и идеальные ягодицы в купальнике, и стройные ножки, и ставшую тонкой талию. Даже на фоне подтянутых девушек-хореографов из своей подтанцовки певица смотрелась совсем худышкой. Но, кажется, она вновь поправилась.

Смелое черное кожаное мини-платье явно подчеркнуло животик звезды. Подписчики сразу же разочарованно стали советовать Семенович выбирать другие фасоны одежды. На этом фоне померк даже новый цвет волос Анны: девушка затонировала концы в розовый цвет.

Впрочем, это фото — бэкстейдж со съемок нового клипа Семенович. Может быть, именно так ей и нужно было выглядеть для роли?

Фигура Семенович постоянно является предметом для обсуждения среди ее фанатов и хейтеров. Певица то поправляется, то вновь сбрасывает лишние килограммы. Поповдов добавляют и старые фото, которые периодически всплывают в соцсетях, а фолловеры принимают их за свежие. Недаром Анна периодически вынуждена напоминать своим поклонникам: «Я по-прежнему слежу за своей фигурой даже в отпуске и свое утро сегодня начинаю в спортзале! Все хорошо, мои родные. и я не заплыла жиром, а те пару кг, которые я набрала, я скину в ближайшие дни. Спасибо тем, кто верит мне», — вот с такими словами то и дело обращается к публике Анна.

Что ж, будем надеяться, что скоро она вновь докажет то, что стройна и прекрасна, не словом, а делом — например, показав новое потрясающее фото в купальнике.

Как менялась фигура Семенович

2006 год 2007 год 2007 год 2010 год 2011 год 2012 год 2012 год 2013 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Семенович впервые показала идеальную попу в купальнике

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