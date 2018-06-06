Инструкция E1.RU: с кем договариваться, чтобы посадить ромашки и сирень во дворе дома

Тяга к прекрасному побуждает многих екатеринбуржцев привносить элементы ландшафтного дизайна в свои дворы. Если типовое благоустройство, доставшееся от застройщика и УК, кажется вам унылым, можно брать инициативу в свои руки, и в них же — лопату и лейку. И хоть городские садоводы часто жалуются на то, что их красоту вытаптывают дети и крушат животные, а цветы расхватывают на букеты, вандализм их, к счастью, не останавливает. И в эти дни многие активисты заняты посадками и уходом за ними.

— Если жители намерены разбить клумбу под окнами своего дома — они могут это сделать без уведомления своей управляющей компании, самостоятельно закупив семена для цветника, — рассказали в УК «Стандарт».

То есть согласовывать клумбу ни с кем особо не надо. А вот грунт для нее можно попросить у управляющей компании. Тут всё зависит от того, какая договорённость с УК: одни компании ежегодно завозят землю по заявкам жителей, у других на это нет средств, или то, что собрано на благоустройство, идёт на другие нужды — например, обновление детских площадок. В последнем случае собственники могут провести общее собрание и скинуться на грунт дополнительно, если он необходим.

Сколько нужно грунта — зависит от того, какая почва возле дома. Если там едва присыпанный песком строительный мусор, то придётся раскошелиться на целый грузовик. Где-то достаточно засыпать кубометр-другой — и всё пойдёт в рост.

Опытные клумбоводы на наших форумах разбирают, какие культуры лучше высаживать, — тут важно не только то, чтобы они были неприхотливыми и простыми в уходе, но и их вандалоустойчивость. У ирисов и пионов, к примеру, шансов быть оборванными больше, чем у ноготков, ромашек и бархатцев. Некоторые садоводы делают неожиданное: так, в прошлом году горожане заметили клумбу с картофелем. А некоторые и вовсе используют придомовую территорию для того, чтобы разбить огородики — весьма антикризисный вариант.

А вот что касается деревьев, на тотальную вырубку и нехватку которых в этом сезоне особенно часто жалуются, то их просто так, по своему желанию собственник квартиры в многоквартирном доме посадить не может.

— Если есть такое желание, нужно сначала уведомить УК, — прокомментировали в «Стандарте». — Уточнить в отделе благоустройства нормы высадки кустов и деревьев. К примеру, большинство зеленых насаждений нельзя высаживать к фасаду жилого здания ближе чем на 5 метров (расстояние от ствола до стены дома).

Если запланировано большое озеленение, а не просто пара клумб под окнами, то лучше всего согласовать этот план с другими жителями дома.

— Решить вопрос должны собственники — совет дома, общее собрание, чтобы в дальнейшем избежать конфликта, — пояснили коммунальщики. — Зачастую кому-то нужны под окнами деревья, а кому-то они закрывают солнечный свет — или вообще, допустим, вместо газона или клумбы собственники хотели бы видеть парковочные места.

В этом году, кстати, агрономы посоветовали особенно оберегать хрупкие растения из-за затянувшихся заморозков, которые отложили период вегетации.