Почему российские мультфильмы не хуже советских

«Советские мультики самые лучшие!» — думает подавляющее большинство современных взрослых, которые на них, собственно, и выросли. Tlum.Ru решил рассказать, почему этот стереотип устарел вместе с бабушкиными коврами на стенах, чем хороши современные мультфильмы и почему вашим детям стоит смотреть и те, и другие в любых удобных пропорциях.

«Ох уж эта бездушная компьютерная графика»

Первое, что бросается в глаза при сравнении старой советской анимации и современной российской — конечно, визуальная разница. Нынче цветет буйство красок, почти повсеместное модное 3D и всевозможные эксперименты со стилями, порой весьма смелые и на консервативный взгляд жуткие. Глаза бабушек полнятся слез — как это вообще можно смотреть?

Ответ: легко и с удовольствием, ведь это и есть современная культура в своем спонтанном проявлении. С тех пор, как в 1995-м вышла «История игрушек», мир анимации круто повернулся в сторону 3D-графики. И это не менее естественный процесс, чем мобильный телефон, с которого наши статьи смотрит половина читателей, электронные дневники и автомобиль Tesla в космосе. Про «душевную» двухмерную анимацию тоже не забывают — скажите Хаяо Миядзаки , что рисованные мультфильмы умерли, он лишь улыбнется.

А что «ламповая» советская анимация представляет собой зрительно? Конечно, невероятное разнообразие, но большинство лент сейчас выглядят бледными, мутными, тусклыми и блеклыми. Очень часто они еще и кукольные, что для современных детей непривычно и просто пугающе. Нет ничего странного и плохого в том, что им больше нравятся яркие цвета и актуальная привлекательная трехмерность. А экспериментов со стилями в былые времена тоже хватало — смотрите наш обзор самых страшных советских мультфильмов, и вы все вспомните.

Причина № 1: То, что наши современные мультфильмы иначе выглядят, лишь следствие времени, а не качества. Не лучше и не хуже, а актуально и близко нашим детям.

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«Ужасы показывают в современных мультиках»

«Стыд и срам, фу, Интернет и блоггеры в Простоквашино!» — комментируют консервативные зрители отображение актуальных реалий в продолжении любимого сериала. Вот в советских мультфильмах никаких «интернетов», конечно, не было. И мобильных телефонов, потому сериал про смайлики был попросту невозможен. И блоггеров, и других современных явлений, которые нарисованными и видеть-то странно.

А что было? Автоматы с газировкой и телевизоры толщиной с микроволновку. Родители, без продыху пропадающие на работах-заводах, и одиноко сидящие дома дети. Бандюганы-гопники в лице Волка и пионеры, про которых малышам приходится объяснять на пальцах. Это одна из ключевых причин, почему современные дети так не любят советские мультики — просто не переваривают, потому что для них эта среда чужда, они ее не застали. А застали Интернет, мобильные телефоны, смс-ки и блогеров, которые не плохие и не хорошие, а нынешние, свои.

В то же время в советской анимации запросто показывали курящих положительных героев, алкоголь и другие опасные с точки зрения воспитания вещи. Но ни у кого до недавних пор цензуры и рейтингов это вопросов не вызывало.

Причина № 2: «Ужасного» в современной российской анимации очень мало. И уж точно не больше, чем в старой.

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Помимо очевидной смены быта и окружения, другими стали общие устои нашего социума, которые неизменно движутся вперед. Применимо к анимации это выглядит так: ее герои, в отличие от советских, настоящие дети, которым можно и нужно веселиться. Больше никаких депрессивных персонажей и попыток с ясельных лет растить сразу же взрослые и удобные винтики для социалистической государственной машины. На дворе иное время. Индивидуализация и рационализация правят бал.

Именно поэтому Маша лучше, чем Наташа из «Домовенка Кузи». Маша смелая и умеет говорить «нет», и это нормально. Поэтому любознательные «Ми-ми-мишки» интереснее малышам, чем философствующий из тумана Ежик. Также в современных мультиках стабильно выросла роль женских персонажей, стало намного меньше проявлений сексизма. И это по-настоящему здорово. Ваши дети, живущие бок о бок с новыми тенденциями, вырастут гораздо более счастливыми, самостоятельными и гармоничными вне зависимости от их пола. Устаревшие закостенелые моральные нормы им будут только мешать.

Причина № 3 Современные мультфильмы не учат плохому. Только тому, что понадобится современным детям.

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«У нас не выходит ничего нового! Только ремейки да продолжения»

Да, до недавнего времени эта претензия имела под собой основания. Современная российская анимация действительно долгие годы пребывала в стазисе, но потерпите еще чуть-чуть. Началось десятилетие детства, стартовала крайне активная работа студии «Союзмульфильм», той самой, чьи былые шедевры вы так любите. Также новые, добрые и правильные мультфильмы регулярно поставляет анимационная студия «Паровоз».

Конечно, снимаются продолжения и переосмысления, но и нового качественного анимационного контента выходит все больше. Молодежные «Сказочный патруль» и «Герои Энвелла», продвинутый «СОБЕЗ» и добрейшие малышовые «Деревяшки», великолепная кукольная «Гофманиада», предельно качественные графически «Джинглики», давно пробившиеся сквозь пелену родительского неприятия «Смешарики» и «Фиксики». Список на самом деле длинный. И будет постоянно расширяться.

Причина № 4: Новые оригинальные российские мультфильмы выходят чаще, чем вы думаете.

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«Все равно не убедили. Раньше было лучше»!

Ага. И трава зеленее, и небо выше, и «молодежь нынче пошла мерзкая». Ваши родители и бабушки в свои времена твердили ровно то же самое, только уже по поводу любых мультфильмов, в их-то детстве досуг ограничивался книгами и диафильмами в лучшем случае. И сейчас мы откроем ужасную тайну.

Вероятнее всего, вашим внукам будет скучно смотреть на «Машу и Медведя» и не будут казаться забавными «Смешарики». Вы будете пытаться показать им полезных «Фиксиков», а они предпочтут что-то свое. И оно точно будет другим. Возможно, оно покажется вам ужасным, вредным и злым. Живите с этим.

Причина № 5: Всякому времени свой мультфильм. И это хорошо! Дополнительные материалы: КАК ПОПРОБОВАТЬ ЗАСТАВИТЬ РЕБЕНКА СМОТРЕТЬ ТО, ЧТО ХОТИТЕ ВЫ Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.

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