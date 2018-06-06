Девушка учится ходить после укуса клеща

Больно, страшно, но радостно. Настя Ширяева так долго ждала этого — возможности ходить. Из-за недуга четыре года девушка провела в постели. Маленькие и пока нетвердые шаги — результат огромного труда. Два-три раза в год реабилитация в клинике и постоянные занятия дома. Насте всему приходится учиться заново.

«Вот Алексей Игоревич говорил: Настя, переставляй ноги. А я не могла вспомнить, что это значит — переставлять ноги. Потом начала вспоминать, как я раньше это делала, коленки сгибала. И со временем научилась ходить», — рассказала пациентка Новосибирского НИИТО Анастасия Ширяева.

Пока, правда, только с опорой. Одними реабилитациями Настю на ноги не поставить, нужны хирургические вмешательства, суставы девушки стали неподвижными. Врачи НИИТО проведут ей три операции поэтапно: голеностоп, колени и тазобедренные суставы. Первая — через полгода, ее сделают по квоте.

«У девушки будут сгибаться ноги во всех суставах по окончании этого многоэтапного лечения. Мы, конечно, будем работать над восстановлением функции ходьбы. Пока суставы заблокированы, полноценная работа по восстановлению этой функции крайне ограничена», — говорит врач-нейрохирург Новосибирского НИИТО Сергей Шабанов

Настя — первый пациент с таким диагнозом, которому решились делать операции. Технологии шагнули вперед, объясняют врачи, и девушка перспективная.

«Не каждый пациент готов идти. То есть, вкладывается много сил и возможностей, но человек не желает развиваться. А в данном случае Настя именно хочет развиваться. И это для врачей, является огромным стимулом», — рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Новосибирского НИИТО Оксана Шелякина.

Вдохновляет Настя не только медиков, но и людей с таким же недугом. Валентина Ширяева — мама пациентки — рассказывает: им звонят, и, используя их опыт, поправляются. И сами Ширяевы не падают духом. Настя продолжает мастерить браслеты и серьги: это приносит ей не только деньги, но и помогает разрабатывать руки. Сейчас у нее, как у любого работающего человека, отпуск. Вот отдохнет, и с новыми силами будет бороться и побеждать — она это умеет.