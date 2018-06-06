Кейт Бланшетт, Сандра Буллок и наконец-то Рианна на премьере «8 подруг Оушена» 

Триумфальное шествие картины «8 подруг Оушена» по крупным городам и столицам продолжается: на этот раз весь звездный состав приветствовал гостей на красной дорожке Alice Tully Hall Линкольн-центра в Нью-Йорке. В Большом яблоке премьеру не стала пропускать даже Рианна, которая выглядела вполне счастливой на фоне новости о расставании с бойфрендом: певица и актриса с улыбкой позировала в платье Givenchy с пышными воланами вместе с Энн Хэтэуэй в Jean Paul Gaultier. Впрочем, и коллеги Рири выглядели не менее эффектно: Сара Полсон в неоновом Prada и Сандра Буллок в нюдовом Elie Saab, не сговариваясь, выбрали образы с пышными перьями, а Кейт Бланшетт осталась верна своей любви к брючным костюмам и в буквальном смысле блистала в двойке Missoni, усыпанной пайетками.