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Кейт Бланшетт, Сандра Буллок и наконец-то Рианна на премьере «8 подруг Оушена»
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Кейт Бланшетт, Сандра Буллок и наконец-то Рианна на премьере «8 подруг Оушена» 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Триумфальное шествие картины «8 подруг Оушена» по крупным городам и столицам продолжается: на этот раз весь звездный состав приветствовал гостей на красной дорожке Alice Tully Hall Линкольн-центра в Нью-Йорке. В Большом яблоке премьеру не стала пропускать даже Рианна, которая выглядела вполне счастливой на фоне новости о расставании с бойфрендом: певица и актриса с улыбкой позировала в платье Givenchy с пышными воланами вместе с Энн Хэтэуэй в Jean Paul Gaultier. Впрочем, и коллеги Рири выглядели не менее эффектно: Сара Полсон в неоновом Prada и Сандра Буллок в нюдовом Elie Saab, не сговариваясь, выбрали образы с пышными перьями, а Кейт Бланшетт осталась верна своей любви к брючным костюмам и в буквальном смысле блистала в двойке Missoni, усыпанной пайетками.
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