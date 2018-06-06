Мальчику, которого навестил Путин 1 июня, требуется срочное лечение

Шестилетнему Савелию Крикунову требуется дорогостоящее лечение. У мальчика отказали почки и недавно ему пересадили донорский орган. Но для того, чтобы не было осложнений, а почка прослужила дольше, необходим курс дорогих препаратов. Телеканал «Мир» и благотворительный фонд «Помоги спасти жизнь» объявляют сбор средств для Савелия. Подробнее — в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Натальи Дюжиковой.

В свои семь лет Савелий уже знает, что такое капельницы и уколы. Его родители готовы на все, только бы облегчить ему страдания. Когда у ребенка отказали почки, оставался единственный выход — срочно найти им замену. Решение пришло молниеносно. Донором стал папа. Чтобы сделать эту операцию, из родного Челябинска они приехали в Москву.

О проблемах с почками узнали перед новым годом. Вначале Савелий заболел бронхитом. Вскоре он уже не мог самостоятельно дышать и попал в реанимацию в состоянии комы. Потом — долгие месяцы диализа — по четыре раза в сутки. Никакого общения со сверстниками и строгая диета.

«Шоколадки нельзя. Все без соли, пить ограниченное количество, фрукты очень много нельзя, сыры нельзя, то есть все, что ребенок любил», — указала мать Савелия Алена Крикунова.

Савелий — общительный и любознательный мальчик. Даже в больнице в перерывах между процедурами он находит себе занятие. Собирает конструктор, рисует. И мечтает о брате, который скоро появится на свет — его мама сейчас на восьмом месяце.

«Буду играть и еще воспитывать Я люблю рисовать и гулять. Еще люблю разукрашивать и купаться в воде», — признался мальчик.

После того, как почку пересадили, Савелия перевели в реанимационную палату Морозовской больницы. Именно туда пришел в день защиты детей президент России Владимир Путин

— Здрасьте, вы президент?

— Да, Савелий. Добрый день, Савелий. Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо.

Чтобы выздороветь, нужно немного потерпеть, сказал мальчику президент. И кажется, этому ребенку терпения не занимать. Как, впрочем, и чувства юмора.

«Меня самый главный президент поцеловал, а тебя, мам, нет», — хвастается мальчик. «Папа есть. Папа маму поцелует», — отвечает Алина Крикунова.

Саму операцию сделали бесплатно. Но нужна дальнейшая реабилитация. Чтобы почка хорошо прижилась и не было осложнений.

«Мы будем применять технологии, оригинальные, которые разработаны в нашей стране, которые позволяют обеспечить ему благополучие с пересаженной от отца почкой в течение в среднем 30 лет», — отметил заведующий отделением трансплантации почки Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского Михаил Каабак.

Для этого нужны дорогостоящие препараты. Но семье они не по карману. Алексей Крикунов — единственный кормилец, к тому же сам нуждается в восстановлении после операции.

«Стоят они, к сожалению, больших денег. Часть денег на один препарат мы смогли собрать, но всю сумму мы не можем, сумма порядка полутора миллионов рублей», — посетовал отец Савелия Алексей Крикунов.

Сбор денег для Савелия уже начался. Не хватает 1 миллиона 350 тысяч рублей. Но инъекции ребенку требуются уже сейчас. Отправьте СМС со словом «помогаю» и суммой пожертвования на номер 3443. Помочь Савелию может каждый.

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