Трещит по швам общежитие в Новосибирске

Европотолок — так жильцы называют деревянные укрепления и грустно шутят, что это самое красивое место во всем доме. По сути, так оно и есть — пол прогнил, на стенах трещины. Стремительно ветшать общежитие 1953 года постройки стало около десяти лет назад.

Новейшую историю дома можно прочитать по маячкам. Самые первые, те, что ставили еще в 2015 году, давно потеряли актуальность. Трещина расширяется, растет, последние метки датированы апрелем 2018 года.

История эта богата и трагична. В 2007 обвалился потолок в подъезде, в 2016 в душевых сделали ремонт, которого хватило на полгода — плитка обвалилась. В июле прошлого года потолок рухнул в одной из комнат. Люди не скрывают — здесь жить опасно.

«В особенности за детей страшно. Неоднократно обваливался потолок и в душе, и на лестнице. В туалете точно страшно, что потолок может обрушиться в любой момент на ребенка или взрослого человека», — рассказывает жительница дома №10а по улице Весенней Яна Зорина.

Из писем и ответов на них здесь собрали уже целую коллекцию. Результат — нулевой даже после того, как здание проинспектировали независимые эксперты.

«Из заключения комиссии следует, что наш дом аварийный и подлежит сносу. Но два члена комиссии высказали особое мнение, что дом не в статусе многоквартирного и не подлежит решению. И поэтому мы не знаем, что нам делать», — говорит местный житель Сергей Непейвода.

В доме 30 квартир, почти все давно приватизированы. По сути, это даже не квартиры — комнаты по 16-20 метров. И за эти метры люди ежемесячно платят больше трех тысяч рублей.