Скандинавское счастье. Пять уроков бизнеса по-датски

История компании Ecco началась в 1963 году, когда управляющий одной из обувных фабрик Копенгагена Карл Тусби решил открыть собственное дело и купил для этого заброшенный завод на юге Дании.

С тех пор прошло 55 лет, в мире продается более 20 млн пар обуви ежегодно, Ecco стала поставщиком датского королевского двора, кожу у компании закупают Hermes и Louis Vuitton , а бизнес до сих пор находится в руках наследников Карла Тусби. Forbes Life рассказывает, как все это удалось некогда небольшому обувному производству.

Не хватает бюджета? Придумайте, как работать без него

Разумеется, никакого бюджета на маркетинг у Ecco по-началу не было. Тогда Карл Тусби позволил продукту говорить за себя и поместил логотип Ecco не только на подошву, но и на верхнюю часть обуви. Жест неслыханный для обувной индустрии того времени.

Еще один признак изобретательности Тусби. Вместо того, чтобы платить профессиональным моделям, он уговорил сняться в первой рекламной кампании бренда собственную дочь Ханни. Кстати, дочь оказалось не только фотогеничной, но и смышленой. Сегодня Ханни Тусби-Каспржак — владелица бизнеса и председатель наблюдательного совета Ecco, а президентом компании стал ее муж Дитер Каспржак.

Следуйте за технологиями

На счету Ecco немало собственных разработок, да и за достижениями конкурентов марка следит пристально. Так, компания одной из первых стала использовать метод вулканизации при креплении обуви к подошве, а в 1982 году Ecco запустила роботизированное производство в Японии.

Немалого успеха датчане достигли в работе с кожей. Например, кожа Ecco Hydromax обладает особыми водоотталкивающими свойствами, а для весенне-летней коллекции 2018 года подразделение Ecco Leather создало цвет true indigo, который позволяет коже имитировать текстуру денима.

Наберитесь терпения

Конечно, Ecco борется за лидерство в технологической гонке, но при этом компания не боится взять паузу и время на раздумье.

В 2009 году датский бренд выпустил на рынок линию обуви для активного образа жизни и занятий спортом. Выпуску предшествовали несколько лет научных исследований, которые Ecco провела совместно с Институтом биомеханики в Кельне. Чтобы учесть все анатомические особенности человеческой стопы, в ходе исследований были проанализированы 2500 пар стоп спортсменов.

Вкладывайте в обучение сотрудников

Чтобы повысить качество сервиса в своих магазинах, Ecco запустила для продавцов по всему миру обучающий курс под названием «От коровы до ботинка», за время которого консультанты узнают все о технологиях и материалах, которые применяются при изготовлении обуви, а также об особенностях ее конструкции и различиях тех или иных коллекций.

Будьте ответственнее

Социальная и экологическая ответственность — неотъемлемая часть скандинавского бизнеса. С 1999 года Ecco проводит благотворительный марафон Walkathon, а отходы от кожевенного производства Ecco перерабатывает в водородное топливо, что позволяет не только сократить количество отходов, но и экономить ежемесячно до 14 000 л дизельного топлива.

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