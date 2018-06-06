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Новосибирский зоопарк показал маленького орангутана со сложной судьбой
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Новосибирский зоопарк показал маленького орангутана со сложной судьбой 

ngs.ru 27 минут назад
Фото: ngs.ru
Новосибирский зоопарк показал фотографии новорожденного орангутана со сложной судьбой: вскоре после рождения ему пришлось пережить операцию из-за черепно-мозговой травмы.
«Мы назвали нашего орангутана Матику. Ему сейчас 2,5 месяца. Посетители зоопарка смогут увидеть малыша, когда он достаточно окрепнет и подрастёт», — рассказали в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило.
В зоопарке пояснили, что Матику родился 21 марта. Он стал первенцем для молодой самки Мишель, которая приехала в зоопарк в октябре 2017 года, когда уже была беременна. Во время беременности она хорошо себя чувствовала. Орангутан Бату всё время был рядом с Мишель, вёл себя деликатно и всячески старался ей угодить.
«Когда детёныш появился на свет, сотрудники зоопарка сразу поняли — с малышом проблемы. Новорожденного орангутана забрали у матери, тщательно осмотрели и установили, что у него перелом теменной кости черепа. Обстоятельства получения травмы точно не известны. Возможно, это была родовая травма. Может быть, самка случайно травмировала детеныша в процессе родов, пытаясь себе помочь», — рассказали в зоопарке.
Сотрудники зоопарка обратились за помощью к врачам новосибирских больниц и медицинских центров. Малыша осматривали неврологи, педиатры, кроме того, ему сделали компьютерную томографию. Прооперировать новорожденного орангутана согласился нейрохирург детской городской клинической больницы №1 Алексей Пилипенко. По его словам, операция была единственным способом спасти пациента.
«Малыш находился в тяжёлом состоянии. У него была закрытая черепно-мозговая травма, вдавленный оскольчатый перелом теменной кости. Если объяснять просто, то осколки кости давили на мозг животного. Первоочередной задачей, стоящей перед нами в ходе операции, было прекращение этого давящего воздействия. Мы это сделали, убрали осколки. Затем нужно было поставить фрагменты кости на место, провести реконструкцию свода черепа. Это необходимо было выполнить безо всяких пластин. Именно так нужно делать операции детям — без использования имплантатов, потому что дети растут. Если в голове будет инородное тело, это приведет к деформациям. В итоге мы провели реконструкцию, восстановили целостность. Операция длилась полтора часа», — цитируют в зоопарке Алексея Пилипенко.
Операция состоялась 3 апреля на базе ветеринарной клиники «Бэст». Вместе с детским нейрохирургом работала целая команда, включая анестизиолога-реаниматолога. Также оперирующему нейрохирургу ассистировал ветеринарный врач Евгений Козлов, который уже много лет лечит животных Новосибирского зоопарка.
По его словам, послеоперационный период прошел без осложнений, раны почти не заметны. Пациент быстро восстанавливается, растёт и развивается так, как ему и положено.
В зоопарке добавили, что переживают за малыша. «Мы видим его активность, хороший аппетит, но все равно беспокоимся. Он постоянно находится под присмотром ветеринарных врачей», — пояснили в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило.
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