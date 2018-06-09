В Новосибирском зоопарке родились лосята

В Новосибирском зоопарке рассказали о пополнении в семействе лосей, сообщает kp.ru

«Обычно самки рожают на улице, но в этот раз наша лосиха ушла рожать в укрытие, видимо из-за дождливой и прохладной погоды», — заявили в зоосаде.

Лосятам-двойняшкам уже четыре дня. Они пока не выходят из укрытия.

Как считают в зоопарке, малыши начнут гулять по вольеру в ближайшее время, а пока мать и лосят не беспокоят.

Ранее «ВашГород.ру» сообщало, что детский нейрохирург прооперировал новорождённого орангутана из Новосибирского зоопарка.