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В Новосибирском зоопарке родились лосята
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В Новосибирском зоопарке родились лосята 

RT на русском 40 минут назад
Фото: RT на русском
В Новосибирском зоопарке рассказали о пополнении в семействе лосей, сообщает kp.ru.
«Обычно самки рожают на улице, но в этот раз наша лосиха ушла рожать в укрытие, видимо из-за дождливой и прохладной погоды», — заявили в зоосаде.
Лосятам-двойняшкам уже четыре дня. Они пока не выходят из укрытия.
Как считают в зоопарке, малыши начнут гулять по вольеру в ближайшее время, а пока мать и лосят не беспокоят.
Ранее «ВашГород.ру» сообщало, что детский нейрохирург прооперировал новорождённого орангутана из Новосибирского зоопарка.
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