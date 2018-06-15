Ещё
Видео: из Новосибирского зоопарка сбежал кошачий лемур
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: из Новосибирского зоопарка сбежал кошачий лемур 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Читательница НГС стала свидетелем побега кошачьего лемура из вольера Новосибирского зоопарка. «Кошачий лемур, совсем маленький ещё, пролез между прутьев, ограждающих вольер. Сотрудники зоопарка его ловят», — сообщила Юлия Дегтярёва.
В зоопарке кольцехвостые или кошачьи лемуры содержатся с 1989 года. В природе эти животные обитают на юге Мадагаскара, питаются плодами, листьями и насекомыми. В начале апреля НГС сообщал о том, что у кошачьих лемуров в Новосибирского зоопарка родилось двое детенышей.
Узнать, удалось ли поймать беглеца корреспонденту НГС пока не удалось — телефон пресс-службы зоопарка не отвечал.
ngs.ru: последние новости
Скинули по 20 лет «Меня раздражают кричащие дети» Клоны-неразлучники
Женский форум  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место51
«Это мерзко»: жене Этуша ответили на ее жестокость2
Не показалось: приличная обнаженка22
Пуговка показала «беременный» живот17
Что думают женщины, когда впервые видят пенис17
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение