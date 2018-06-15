Видео: из Новосибирского зоопарка сбежал кошачий лемур

Читательница НГС стала свидетелем побега кошачьего лемура из вольера Новосибирского зоопарка. «Кошачий лемур, совсем маленький ещё, пролез между прутьев, ограждающих вольер. Сотрудники зоопарка его ловят», — сообщила Юлия Дегтярёва.

В зоопарке кольцехвостые или кошачьи лемуры содержатся с 1989 года. В природе эти животные обитают на юге Мадагаскара, питаются плодами, листьями и насекомыми. В начале апреля НГС сообщал о том, что у кошачьих лемуров в Новосибирского зоопарка родилось двое детенышей.

Узнать, удалось ли поймать беглеца корреспонденту НГС пока не удалось — телефон пресс-службы зоопарка не отвечал.