Что нужно для счастья

Испанские учёные разработали новый способ измерения уровня счастья. Исследователи из Политехнического Университета Валенсии определили: «счастье» держится на пяти «китах»: развитие, свобода, солидарность, справедливость и мир. Счастливый человек живёт в мире с собой и окружающими, максимально свободен и развит. Он считает, что жизнь к нему справедлива и не конфликтует с окружающими. Учёные утверждают — все эти показатели основаны на объективных статистических данных.

Погоню за абсолютным счастьем можно назвать сверхценной идеей цивилизованного мира за последние полвека. Пуританская мораль, пропагандирующая воздержание, умеренность и высокую духовность уступила место философии гедонизма. Это учение, согласно которому удовольствие является высшим благом и смыслом жизни. Средства массовой информации стали внушать — бери от жизни всё, наслаждайся. А то, что не дарит ощущение эйфории, срочно нужно отправить в утиль. Будь то старые вещи, нелюбимая работа, надоевший муж.

Долгое время с концепцией обязательного всеобщего счастья были согласны большинство психологов. Только в последние несколько лет появились критики этой идеи. В 2013 году психологи Стив Коул и Барбара Фредриксон изучили, как организм на генетическом уровне реагирует на чувство счастья и несчастья. Оказалось, примерно одинаково — стрессом. Но есть одно «но» — если у счастливого человека присутствует чёткое понимание смысла жизни, то за его нервную систему можно не беспокоиться.

Звучит путанно, но на самом деле всё просто. Врач-хирург, спасающий жизни и на досуге смакующий коктейли в баре, счастливее просто тусовщика, не занятого ничем. Более того, счастливее прожигателя жизни будет даже человек, ищущий себя и стремящийся стать лучше.

«Люди обретают смысл в жизни, когда ощущают свою сопричастность и полезность для кого-то, помимо себя, и когда развивают свои лучшие качества», — утверждают Коул и Фредриксон.

Опрошенные News.ru психологи заявили, что не поддерживают идею обязательного всеобщего счастья и считают, что всё хорошо в меру.

Клинический психолог, телесный терапевт Валентин Денисов-Мельников: Стремление к счастью и удовольствию вполне естественно для человека. Закон психологии гласит: все мы стремимся получать удовольствие и избегать неудовольствия. Но, как известно, всё есть лекарство, всё есть яд. Дело в дозировке. Стремление к удовольствию хорошо до тех пор, пока оно идёт на пользу человеку. В первую очередь — его развитию и его работе. А если эти стремления приобретают деструктивный характер, это разрушает человека. Постоянное праздное безделье ещё никому не шло на пользу. Психолог, писатель, сотрудник Юнеско, Александр Усанин: Две абсолютно противоположные вещи — счастье и гедонизм. Мы с вами живём в условии подмены понятий. Философия гедонизма основывается на удовольствиях. Люди ставят знак равенства между двумя разными понятиями — счастье и удовольствие. Удовольствие — это категория внешняя. Гедонизм относиться к низшему типу — это то, что называлось в древней Греции Эрос — чувственные телесные наслаждения. Удовольствия, которые мы ощущаем органами чувств. Но счастье — это категория внутренняя. Это состояние души, это гармония с самим собой и с природой. Это просто спокойствие.