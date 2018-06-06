Супруге Джигана грозит суд из-за обвинений в мошенничестве

Оксана Самойлова владеет собственным брендом одежды. Она активно пиарит свою продукцию в соцсетях, а также часто сама носит платья из своей коллекции. Однако недавно поклонники заметили, что одежда из ее магазина порой очень сильно похожа на продукцию, представленную на китайском популярном сайте «Алиэкспресс». Покупатели были возмущены тем, что супруга рэпера Джигана обманывает их.

А на днях снова разгорелся скандал. На этот раз поклонники Самойловой пожаловались на то, что не могут получить заказанную в ее магазине одежду. По их словам, после оплаты заказа, его долго не обрабатывали, а потом приходило сообщение, что покупка отменена самим покупателем, хотя деньги с карты уже были списаны. Они пишут Оксане и ее делового партнера Миру Сезару возмущенные сообщения, но ответа не получают. «Собираем людей, которых обманули. Готовимся к суду», «Мой заказ так и не обработали. Сегодня прислали уведомление, что заказ отменен клиентом, хотя я ничего не отменяла. Прислали в итоге заявление на возврат, ничего не понимаю», «А может это обман? Деньги с карт они списывают, а заказы никому не высылают», — стали негодовать поклонники.

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Все же представители интернет-магазина вышли на связь с покупателями и прокомментировали сложившуюся ситуацию. Оказалось, что все проблемы возникли из-за слишком большого количества заказов. Их было так много, что произошел сбой системы. Администрация магазина заверила, что очень скоро они решат эту проблему и все заказы будут доставлены своим покупательницам. Сама Самойлова не комментирует произошедшее.

возмущенные покупатели намерены обратиться в суд / фото: instagram.com