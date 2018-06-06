В Ростове хозяйн собаки покусавшей 9-летнего ребенка заплатит 150 тысяч рублей

Хозяину собаки не удалось избежать справедливой ответственности за покусанную девочку Так в августе 2017г. на десятилетнюю Сашу, катающуюся на велосипеде в частном секторе на улице Ракитной в Первомайском районе Ростова, напала собака — смесь дворняжки и ротвейлера. При этом, собака была не уличная, а домашняя. В результате собака сильно покусала заднюю часть голени, существенно деформировав мягкие ткани. Компенсировать расходы на лечение и моральный вред хозяин собаки отказался. Поэтому мама девочки — Екатерина М. обратилась в Адвокатскую фирму «Ревякины и партнеры» за юридической помощью В судебном заседании хозяин собаки Вершин Н. Н. заявил, что, во-первых, собака ему не принадлежит, во-вторых, девочка сама въехала в собаку и той ничего более не оставалось как защищаться и укусить девочку. Для этого, хозяин привел еще и свидетеля, который подтвердил, что Саша на большой скорости въехала в собаку, которая находилась все время рядом с ними, и что девочка сама виновата. В результате, Первомайский районный суд вынес решение, которым взыскал в пользу матери с хозяина собаки и его супруги причиненный девочке моральный вред в размере 40 тыс. руб. Полагая, что сумма компенсации является чрезмерно заниженной, мама девочки в лице юриста Адвокатской фирмы Копаевой Марины обжаловала решение суда в вышестоящую судебную инстанцию. В качестве доводов в жалобе было указано, что суд не учел существенность повреждения голени девочки, возникший у нее в связи с этим стресс, невозможность после травмы ходить на танцы, которыми девочка занималась с детства, участвуя на соревнованиях, необходимость последующего проведения пластики голени для восстановления ее работоспособности и внешнего вида. Кроме того, было сакцентировано внимание на противоречиях в показаниях свидетеля со стороны хозяина собаки с подтверждением того, что в действительности девочка в собаку не въезжала, а спокойно каталась на велосипеде по улице в частном секторе, хозяин же не удержал собаку на поводке. 31 мая 2018г. Ростовский областной суд принял во внимание доводы юриста фирмы — изменил состоявшееся решение суда и взыскал в пользу мамы девочки Екатерины М. справедливую компенсацию морального вреда в размере 150 000 руб.