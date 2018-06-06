Роза Сябитова примерила образ Горгоны

Российская сваха вспомнила слова писательницы Дарьи Донцовой о том, что происходит с белыми и пушистыми — из них могут сшить шубу. Не желая становиться частью чьего-либо гардероба, Роза преобразилась до неузнаваемости, примерив на себя образ Медузы Горгоны, чей суровый взгляд был способен превратить соперника в камень.

Средства фотошопа помогли Сябитовой оказаться в горах на фоне темного грозового неба. На голове свахи, одетой в красный корсет, развеваются змеи. Роза заявила, что иногда ей приходится включать этого мифического персонажа, чтобы не быть слишком доброй к окружающим.

Подписчики согласились со свахой, но, на всякий случай предостерегли телеведущую от излишнего перевоплощения: «Горгона окаменела насмерть, увидев своё отражение… поучительная легенда. Не стоит забывать об этом!»