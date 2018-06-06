Ещё
Роза Сябитова примерила образ Горгоны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роза Сябитова примерила образ Горгоны 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Российская сваха вспомнила слова писательницы Дарьи Донцовой о том, что происходит с белыми и пушистыми — из них могут сшить шубу. Не желая становиться частью чьего-либо гардероба, Роза преобразилась до неузнаваемости, примерив на себя образ Медузы Горгоны, чей суровый взгляд был способен превратить соперника в камень.
Средства фотошопа помогли Сябитовой оказаться в горах на фоне темного грозового неба. На голове свахи, одетой в красный корсет, развеваются змеи. Роза заявила, что иногда ей приходится включать этого мифического персонажа, чтобы не быть слишком доброй к окружающим.
Подписчики согласились со свахой, но, на всякий случай предостерегли телеведущую от излишнего перевоплощения: «Горгона окаменела насмерть, увидев своё отражение… поучительная легенда. Не стоит забывать об этом!»
Russianshowbiz.info: последние новости
Тимати назвал имя своей новой фаворитки Лена Ленина мечтает заплатить три миллиона за членство в гольф-клубе Юлия Савичева поделилась трогательной историей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ужасающие фото звезд до и после пластики22
Самого сильного в мире человека травят в Сети
Королева вовремя сменила партнера
Звезды, потерявшие всякий стыд6
Модели с трагической судьбой
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
07:30
Что вам выбрать, чтобы выжить
Психология
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Звёзды Дети
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение