«Похоронят рядом с папой»: близкие рассказали о девушке, найденной погибшей в уфимском парке

Во вторник, 5 июня, в соцсетях появились ориентировки об исчезновении 17-летней Динары Галимовой (имя изменено — прим. ред.). Казалось бы, девушка привлекательная, молодая, погуляет и вернётся. Но на этот раз всё закончилось трагично.

Тело студентки уфимского финансово-экономического колледжа обнаружили в парке Победы. Что произошло с девушкой, рассказали Ufa1 близкие погибшей.

Нашли погибшей

Печальные новости стали известны вечером. Динару нашли волонтёры и полиция, которые прочёсывали парк. По предварительной информации, 17-летняя уроженка Благовещенска свела счёты с жизнью.

Далеко в парк она не ушла, её обнаружили возле мечети напротив дома №18 по улице Комарова.

Со слов тёти девушки Гульназ, 40 дней назад она похоронила отца. Мужчина покончил жизнь самоубийством в лесопосадке.

— Всё время повторяла: хочу к папе. Мы нашли его в лесу в районе Абызово. Похоронили его в Караиделе. Мы искали её и там, и там — нигде нет. Возможно, что она хочет побыть одна, уединиться, — до последнего надеялись родственники.

Девушка очень тяжело переживала утрату. Незадолго до исчезновения она говорила о том, что хочет к папе. Родственники надеялись, что девушка просто захотела побыть в одиночестве, поэтому не отвечала на звонки и сообщения. В последний раз она была онлайн в соцсетях в 15:11 во вторник.

Большая трагедия маленькой семьи

Со слов подруги матери девушки Сирины, Динара росла у неё на глазах.

— Никогда не гуляла допоздна, у нее было очень мало подруг, вела здоровый образ жизни, — вспоминает погибшую Сирина. — Танцевала очень хорошо. Закончила детскую школу искусств. Прилежная, чистоплотная, хозяйственная. Добрая, хорошая девочка, без вредных подростковых замашек. Никогда не скандалила. Никто от неё такого не ожидал.

Знакомая семьи предполагает, что девочка всё держала в себе. И когда в семье случилось горе, она впала в депрессию. Трудно было всем, говорит Сирина. После смерти мужа мама Динары пыталась справиться с навалившимися проблемами и рассчитаться с долгами.

— В последнее время девочка говорила, что папа ей мерещится, снится, зовёт её куда-то, — рассказывает Сирина. — Видимо, действительно всего этого не выдержала.

Мама погибшей организует уже вторые похороны близких людей за два месяца. У неё осталась младшая дочь, которая в этом году закончила первый класс.

Планировали свадьбу

Со слов близких, молодой человек, с которым Динара встречалась последние два года, буквально убит горем. Он организовал сбор средств для помощи матери и сестрёнке погибшей возлюбленной.

— Они уже познакомились с родителями, мечтали пожениться, — рассказывает друг семьи.

Прощание с Динарой состоится сегодня, 6 июня, в 14:00 часов в Благовещенске по улице Седова 111/4, квартира 18. Похоронят девушку в Караидельском районе, неподалёку от места, где в апреле нашёл свой покой её отец.

— Поближе к папе, как и хотела, — говорит Сирина.