«Зачастую это просто развод»: как обманывают приверженцев ЗОЖ

ЗОЖ — определение этого понятия, несмотря на большое количество приверженцев, однозначно пока еще не определено, но неизменно на нем держится рынок товаров и услуг, будь то «корень мандрагоры» или ягоды годжи. Но часто за этими тремя буквами скрывается развод потребителя.

Суперфуд

Суперфуд (продукты с высокой концентрацией полезных веществ) — сегмент рынка с миллиардными оборотами, однако, по мнению экспертов, сумасшедшая наценка на товары для здоровья часто не оправдана ничем, кроме маркетинговой стратегии.

Доверчивого потребителя откровенно «разводят», предлагая очередной суперполезный продукт, например, тибетские ягоды годжи (дереза обыкновенная) — плоды, повышающие жизненный тонус, дающие прилив энергии и снижающие вес. Однако столько дерезы не растет на Тибете, сколько продается в России чудодейственных ягод.

«Зачастую это просто развод, потому что годжи вообще очень мало в мире, а под их видом чаще всего продают сушеный барбарис — хорошая ягода, но копеечная, ничуть не лучше плодов шиповника, которые у нас растут на соседней сопке или продаются в аптеке через дорогу», — отмечает Татьяна Гарцман, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, сотрудник Приморского центра диетологии и здорового образа жизни, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, член Ассоциации междисциплинарной медицины.

«Эко», «Био», «Органик»

«В России нет единой системы для определения экопродуктов, но существует много систем, созданных разными организациями, которые проводят оценку по своим параметрам. Среди них есть добросовестные, а есть те, кто зарабатывает на этом деньги», — отмечает Александр Фейгин , заместитель руководителя ООО «Приморский центр сертификации».

«Органик» или «эко» может быть любой пищевой продукт. Например, широко популярен органический кофе, зерна для которого, если верить производителю, выращивают без использования искусственных удобрений или инсектицидов, химикатов. Продукт созревает естественным образом, в тени густых лесов. Цена — свыше 600 руб. за 200 г., тогда как 500 г. премиального молотого кофе можно купить за 550 руб.

Напиток для снобов — биодинамическое вино, которое производят с минимальным участием механизированного труда, используя коровий навоз и древесную кору вместо пестицидов и химикатов. В некоторых образцовых хозяйствах с виноградом даже разговаривают в обязательном порядке.

«Цены на биодинамическое вино разные: бутылка может стоить 1700 или 7 тысяч рублей. Чем активнее производитель «бьет себя в грудь», заявляя: «Я — биодинамист», тем цена больше. Хотя, по моему мнению, любой нормальный винодел производит органическое вино. Он не будет вредить своей земле, которая где-нибудь в Италии или Франции передается от поколения к поколению, и старается по максимуму придерживаться органического метода», — рассказала Алиса Фищук, управляющая и совладелица винного бара «Невинные радости».

Безотказно работает и маркировка «фермерская». Не одно предприятие уже увеличило реализацию своей продукции, назвав ее «фермерской».

«Люди гонятся за брендом, считая, что фермерские товары должны быть лучшего качества, чем продукция, выпущенная на крупном предприятии, но это далеко не всегда так. У мелких предприятий или частных лиц нет собственных лабораторий и такой системы контроля, плюс фермерская деятельность связана с различными агротехническими приемами, препаратами по борьбе с болезнями животных и растений. Если у крупного производителя в этом отношении все давно отработано и жестко нормируется, никто не поручится, что частник имеет все необходимые знания и желание, чтобы обеспечивать безопасность и качество на высоком уровне», — добавляет Александр Фейгин.