«Братья Чебурашкины» запустили новую линейку молочной продукции «Семейное дело»

Агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины» выпускает премиальную молочную продукцию исключительно из молока с собственных ферм. Чтобы расширить клиентскую базу и предложить качественный продукт с более доступной ценой массовому покупателю, семейная ферма запустила новую линейку молочных продуктов.

Снизить цены на 30% удалось за счёт узкого ассортимента, уже сложившейся системы производства и логистики, но главное отличие новой марки — использование молока других семейных фермерских хозяйств, которое, впрочем, также будет проходить тщательную проверку во всех лабораториях завода. Молоко будет не цельное с плавающим процентом жирности, как в «Братьях Чебурашкиных», а нормализованное, 3,2%. Фото: Пресс-служба То, как оформлена упаковка продукции, очень важно для Станислава и Владислава Чебурашкиных , напомним, что за дизайн первого бренда они получили аж двух Каннских львов. Поэтому неудивительно, что для бренда «Семейное дело» профессиональные дизайнеры из Depot WPF разработали 8 вариантов упаковки, которые тестировались среди 1100 покупателей в супермаркетах. Наиболее привлекательный вариант выбирали и дети, а их, как известно, очень тяжело «обмануть». Фото: Пресс-служба Холдинг планирует производить 600 тонн молочной продукции в месяц под брендом «Семейное дело». И исходя из обработки около 50-60 тонн сырого молока в сутки в каждой производимой категории, новый бренд захватит долю примерно в 2% рынка Москвы и области по всем производимым категориям.

Владислав Чебурашкин

учредитель и генеральный директор холдинга «Братья Чебурашкины. Семейная Ферма» — На этикетках новой продукции «Семейное дело» вы также увидите штамп бренда «Братья Чебурашкины». Конечно, в этом нет никакой новизны, тем не менее я на себе прочувствовал, что когда вы ставите свою фамилию на продукт, вы несёте ответственность. Личная ответственность и личный контроль — это важные моменты. Мы надеемся, что уже заработали репутацию, и хотим расширить лояльную базу и среди массового покупателя.

Срок годности молока, кефира и творога новой марки — 9 суток, сметаны — 14 суток. Наш кефир — это молоко и закваска на кефирных грибах, которые мы тоже сами выращиваем. Больше ничего, никаких добавок. Творог мы тоже делаем традиционным способом: заквашиваем 8—10 часов, получаем творожное зерно, которое затем охлаждаем, из него убираем сыворотку, дальше творог фасуем. Хочется отметить, что на всех этапах производства очень важна чистота, мы смогли поднять срок годности с 5 дней только за счёт чистоты. Этим надо заниматься постоянно, особенно если в продукции нет консервантов. Ведь убедить покупателей возможно только качеством и постоянством. Каждый день мы садимся и дегустируем свою продукцию — на мой взгляд, это главная проверка.

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