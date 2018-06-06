Палина Рожински: Умом Россию не понять

«Курир»: Бытует мнение, что женщины сморят футбол только потому, что футболисты меняются майками.

Палина Рожински: Ах, я считаю, что они и в майках хорошо смотрятся. По мне, так им совсем необязательно меняться майками. Во время чемпионата мира в Бразилии я с подругами из нашей WhatsApp-группы любили наблюдать за игроками.

— Существует ли в России народная футбольная культура?

— Не думаю. Но с падением железного занавеса возрос и интерес к футболу. У меня такое ощущение, что теперь все российские мужчины стали настоящими футбольными фанатами. Конечно, жаль, что сейчас русский футбол на международной арене не котируется. А ведь когда-то клубы ЦСКА и «Зенит Санкт-Петербург» выигрывали Кубок УЕФА . Моя семья родом из Санкт-Петербурга, и все наши мужчины — фанаты «Зенита» . Когда команда в 2008 году выиграла кубок, весь алкоголь в Санкт-Петербурге был раскуплен. Я не шучу! Нельзя ничего было купить ни на заправках, ни в киосках. Сейчас же законы ужесточились, и после 22 часов алкоголь продавать нельзя.

— На что мне нужно обратить внимание, если я захочу в России что-то отпраздновать с российскими болельщиками?

— Я не знаю, как обстоят дела именно с общением с болельщиками, но россияне в принципе люди очень сердечные и с удовольствием пропустят рюмочку с иностранными гостями. Ничего лучшего для них нет! Когда во время Кубка Конфедерации я была в Сочи, и мы снимали какой-то трейлер на даче одного человека, то вся группа АРД была вынуждена с ним выпить. Все возражения, что нам, мол, нужно работать, всерьез не принимались, и нам пришлось поторопиться со съемками. Хозяин дома специально для нас забил свинью, и мы пили сливовый самогон под названием «чача».

— Почему русские так много пьют?

— Потому что при этом произносятся тосты, и русский человек может выговориться. В этих тостах всегда речь о дружбе народов. Мне пришлось все время синхронно переводить. С русского языка на немецкий для немецкой группы и с немецкого языка на русский для русского хозяина дома. Это было чудесно, потому что происходил культурный обмен и мы действительно говорили друг с другом. Русские старшего поколения традиционно не говорят по-английски, а вот молодые люди прекрасно им владеют. Поэтому проблем не возникает. Когда я недавно вновь там побывала, то все были безумно взволнованы тем, что на чемпионат приедет столько гостей.

— А как вы переносите алкоголь?

— Я много упражнялась. Ведь тренируются для того, чтобы оставаться в форме. На самом деле родители довольно рано научили меня пить правильно. Было два основных правила: никогда не понижать градус! Начал с водки, так пей ее и дальше. И еще: ни в коем случае не пей дрянной алкоголь! Из-за головной боли. В русской культуре есть отличная вещь: дети празднуют вместе с взрослыми. Во время семейных торжеств или дней рождения я всегда спала на двух стульях рядом со столом. Это было так здорово! Нравы у нас были свободные, но это не значит, что родители приглашали меня в 14 лет выпить с ними водки. Этими правилами они хотели меня уберечь от ошибок.

— Вы может мне объяснить, что такое русская душа?

— Для меня как русской очень трудно объяснить это понятие. Мы ведь не можем сфотографировать нашу душу. Это скорее какое-то ощущение. Мы чувствуем какую-то связь между собой. Хотя мне друзья теперь рассказывают, что страна стала более эгоистичной. Причина этого коренится, вероятно, в социальных сетях. Но это другая тема. В любом случае русские помогают друг другу, иное мне неизвестно. Если кто-то пожилой заходит в помещение — все равно какое — кто-то тут же встает и уступает этому человеку место. Принято придерживать двери, помогать людям с тяжелым багажом или беременным женщинам, инвалидам, больным. Однажды одна моя знакомая пожилая женщина побывала впервые в Санкт-Петербурге и рассказывала мне потом с восторгом о дружелюбии и предупредительности людей.

— Газета «Цайт» утверждает, что русская женщина прекратилась в существо, которому нельзя быть сильным. Что она полностью подчинилась русскому мачо. Какое у вас впечатление о русских женщинах?

— Я считаю, что такое есть в русской культуре. И это мне совсем не нравится! Это как-то странно! Чувствуется, что женщины в России тоже многое определяют, но к мужчине они относятся почти как к королю. Его обслуживают, он ничего не делает по дому. Женщина же отвечает еще и за воспитание детей. Все это очень консервативно. Удивительно при этом, что женщины работают в самых разных областях. Многие из них имеют высшее образование, что очень важно в русской культуре. Они довольно быстро возвращаются к работе, родив ребенка.

— Почему же они тогда дают себя угнетать мужчинам?

— Я этого правда не понимаю. Обе моих бабушки, например, работали в мужских профессиях. И я в детстве мечтала стать крановщицей. Это же так здорово управлять такой огромной штукой! В раннем возрасте девушка мечтает о многом, но в то же время в семейных отношениях русская женщина немного угнетена.

— В преддверии ЧМ вы уже совершили несколько репортерских поездок. Какая встреча произвела на вас особенно сильное впечатление?

— Таких встреч было много! Я, например, с удивлением узнала, что в России много женщин-предпринимательниц. Девушки из России, за которыми я слежу в Инстаграме, очень активны в своих предприятиях. С каким-то особым чувством я рассказала в одном из репортажей о своей бабушке. Думаю, она тоже станет болельщицей. Были и другие восхитительные женщины. В Казани мы познакомились с молодой артисткой, она преподает в театральной группе, по основной профессии солистка успешной русской рок-группы, одна воспитывает восьмилетнюю дочь и каждый уикенд отправляется на гастроли.

— Dы почувствовали некую новую любовь к родине благодаря этой работе?

— Пожалуй, что так. Вероятно потому, что я так много узнала о России. Один поэт как-то сказал: «Умом Россию не понять» ( Федор Тютчев , 1866 год — Прим. ред). Это утверждение оказалось для меня очень верным. Но зато Россия очень интересна и разнообразна.

— Чему русские и немцы могут научиться друг у друга?

— Немцам, наверное, хорошо бы научиться чуть больше расслабляться и испытывать беспричинную радость. Русскому народу ведь тоже не всегда приходилось легко, были репрессии и тому подобное. Но тем не менее в них живет радость. Русские могли бы научиться у немцев хорошей организации труда. А также научиться делать что-то действительно хорошо. Я считаю себя немкой, так как всю свою сознательную жизнь я провела здесь. Но в России я всегда думаю: как же плохо сделана дорога! Во всяком случае, русские должны работать над качеством. В России работает действительно очень много немецких фирм. Но я не знаю, как сейчас обстоят дела из-за санкций.

Женщина с множеством талантов

Палина Рожински родилась в 1985 году в Санкт-Петербурге и с 1992 года живет в Герма-нии. С четырех лет занималась ритмической спортивной гимнастикой, два раза становилась чемпионкой Германии среди юниоров. Получила известность как ассистентка Йоко Винтершайдта (Joko Winterscheidt) и Клааса Хойфер-Умлауфа (Klaas Heufer-Umlauf) в телешоу MTV Home. В 2012 году некоторое время вела собственную программу Zirkus Rojinski.

За участие в кастинг-шоу Got to Dance получила Немецкую и Баварскую телевизионную премию. С 2014 ее можно регулярно видеть в шоу Offline — Palina World Wide Weg, где она должна действовать в совершенно незнакомой обстановке и без вспомогательных средств.

Параллельно с работой на ТВ Палина строит карьеру актрисы. Самые известные ее фильмы «Идеальные женщины» (Traumfrauen/2015) и «Добро пожаловать к Хартманам» (Willkommen bei den Hartmanns/2016). Живет в Берлине.