Не смогли пройти мимо: челябинцы нашли родных бездомного инвалида и отправили его в Нальчик

Случайная встреча изменила жизнь бездомного из Нальчика, который два года скитался по Челябинску без денег, документов и жилья. Семейная пара помогла ему найти родных и уехать на родину — в Кабардино-Балкарию. Подробности — в материале 74.ru.

Супруги Олег и Алёна Политенковы в мае прилетели из Москвы в Челябинск в гости к родителям девушки. В один из дней возле входа в ТРК «Родник» они увидели пожилого бездомного без ног. Тот не просил мелочи, а просто скромно сидел. Семейную пару удивил его глубокий взгляд, и Олег с Алёной не прошли мимо, решили узнать о судьбе мужчины и по возможности ему помочь. Выяснилось, что того зовут Борис Анскоков, уже два года он в Челябинске. Раньше работал в Барнауле, где из-за производственной травмы стал инвалидом, а после остался без денег и документов. Днём его часто можно было встретить возле торгового комплекса на улице Труда и у других ТРК города, а ночевал он в негосударственном приюте.

Место, где мужчина смог выжить в холода

После этой встречи Олег распространил информацию в соцсетях через своих знакомых и друзей из Кабардино-Балкарии, начал сбор средств и вещей для помощи Борису, купил для него телефон. Новость о мужчине дошла и до его родственников в Нальчике: на связь вышел племянник Бориса Алик Анскоков. Мужчину раньше искал его брат, но он умер, так и не доведя до конца начатое. Когда всё уже было готово, бездомный неожиданно пропал, начались его поиски в Челябинске. Помогали искать кабардинца и обычные челябинцы, видевшие мужчину без ног в разных местах города. Нашёлся Борис Анскоков через три дня.

Собранные вещи

— Борис Охидович Анскоков жив, здоров и уже поговорил с родственниками по телефону, — сообщил Олег Политенков в соцсети. — Мы с Алёной с наслаждением смотрели на лицо взрослого кабардинца, который впервые за долгие годы услышал родной язык из уст родственника, который сказал ему, что «пора домой»! Мы видели слезу счастья, выступившую на глазах инвалида, которая наградила нас своей чистотой и искренностью! Такие моменты навсегда сохраняются в сердце!

Первый звонок Бориса Анскокова родным

Очень скоро племянник Бориса Анскокова добрался до Южного Урала и на машине забрал дядю в Нальчик. Там родственники пообещали помочь мужчине с собственным домом и протезами.

Во время поисков и распространения информации не обошлось без негатива: семью Политенковых даже обвинили в мошенничестве. Они отнеслись к этому, по их словам, по-философски, а сбор средств перенаправили на нужды челябинского приюта, в котором мужчина смог пережить две уральские зимы. Зато сейчас, после счастливого окончания истории, Олег и Алёна получили множество слов благодарности, а также уйму приглашений в гости в Кабардино-Балкарию.