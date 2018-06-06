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Еще одна жертва красоты: 51-летняя женщина умерла после косметологической процедуры
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Еще одна жертва красоты: 51-летняя женщина умерла после косметологической процедуры 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
За последние 1,5 месяца после пластических операций в частных клиниках Москвы умерли пять женщин. 44-летняя акушер-гинеколог Инна Викторовна скончалась после пластики груди. Также 32-летняя москвичка Екатерина хотела усовершенствовать свой бюст: сделать подтяжку, но операция привела к летальному исходу. А на днях появилась шестая жертва красоты. 51-летняя уроженка Смоленска Галина Шуткова уже много лет живет в США, но недавно приехала в Москву, чтобы переместить жировые отложения из бедер, предплечий и передней брюшной стенки в область ягодиц.
По некоторым данным, пациентке стало плохо после процедуры. Она начала терять сознание, и сотрудники клиники вызвали бригаду скорой помощи. Женщину госпитализировали. Врачи обнаружили, что у Галины нарушилась свертываемость крови, а также развился геморрагический шок. Ко всему прочему у пациентки возникла полиорганная недостаточность. Она прожила еще четыре дня, а потом ушла из жизни. «По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщила представитель ГСУ Юлия Иванова, передает канал Life.
Галина на отдыхе / фото: facebook.com  Добавим, что семь лет назад Галина вышла замуж за американца. С годами ей становилось все сложнее хорошо выглядеть для любимого, поэтому она решила прибегнуть к косметологическим процедурам. На недавних снимках из отпуска женщина позирует в купальнике. Многие пользователи соцсети считают, что она очень молодо выглядела и ей не следовало делать пластику.
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