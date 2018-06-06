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Доходы Дарьи Клюкиной после шоу «Холостяк» выросли в два раза
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Доходы Дарьи Клюкиной после шоу «Холостяк» выросли в два раза 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Победительницу шестого сезона самого романтичного шоу страны «Холостяк» Дарью Клюкину обвиняют в том, что она пришла на проект не за любовью, а за пиаром. С каждым выпуском Холостяка количество подписчиков у девушки в социальных сетях увеличивалось, а к концу сезона отметка перевалила за два миллиона, что позволяет Дарье неплохо зарабатывать на рекламе.
Стоит отметить, что Клюкина продвигает только качественные и узнаваемые бренды, в отличие от других участниц шоу. Кстати, один рекламный пост в девушки стоит около тысяч рублей, а Дарья занимается также видео-рекламой, которая стоит гораздо дороже. Ежемесячно Клюкина может зарабатывать около миллиона рублей только на рекламе.
Известно, что сейчас победительница проекта настроена покорять киноиндустрию и продолжать получать признание публики.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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