Доходы Дарьи Клюкиной после шоу «Холостяк» выросли в два раза

Победительницу шестого сезона самого романтичного шоу страны «Холостяк» Дарью Клюкину обвиняют в том, что она пришла на проект не за любовью, а за пиаром. С каждым выпуском Холостяка количество подписчиков у девушки в социальных сетях увеличивалось, а к концу сезона отметка перевалила за два миллиона, что позволяет Дарье неплохо зарабатывать на рекламе.

Стоит отметить, что Клюкина продвигает только качественные и узнаваемые бренды, в отличие от других участниц шоу. Кстати, один рекламный пост в девушки стоит около тысяч рублей, а Дарья занимается также видео-рекламой, которая стоит гораздо дороже. Ежемесячно Клюкина может зарабатывать около миллиона рублей только на рекламе.

Известно, что сейчас победительница проекта настроена покорять киноиндустрию и продолжать получать признание публики.