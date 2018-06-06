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Звезды, которых ловили на лжи, и что им за это было
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Звезды, которых ловили на лжи, и что им за это было 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Кайли Дженнер
Привлекательная внешность младшей из сестер Кардашьян — однозначно, заслуга пластического хирурга (а то и не одного). Мы сбились со счета, пытаясь понять, сколько раз звездная красотка ложилась под нож. Но до недавнего времени сама Дженнер тщательно отрицала, что ей приходилось делать операции. Девушка утверждала, что у нее все натуральное. Кайли, ты правда думала, что кто-то тебе поверит?
Линдси Лохан
На самом деле Линдси — та еще врушка. О ее скандальных выходках знает каждый. Звезда часто чего-то не договариваем, но еще чаще откровенно врет. Например, в 2012 году актриса попала в аварию, в результате которой не только сбила человека, но и скрылась с места ДТП. Во время дачи показаний Лохан доказывала, что за рулем находилась ее ассистентка. Хорошо, что полиции удалось выяснить правду.
Ким Кардашьян
Популярность Ким Кардашьян взлетела до небес после попадания в Сеть ее хоум-видео. Звезда реалити тщательно изображала страдания по поводу этой ситуации и уверяла поклонников, что накажет того, кто так жестоко с ней поступил. Но спустя несколько лет выяснилось, что эта история была спланированным пиар-ходом, а идея принадлежала маме Ким — Крис Дженнер.
Майли Сайрус
У Майли Сайрус очень специфическое чувство юмора, если, конечно, оно вообще есть. В 2013 году в интервью журналу Сosmopolitan певица заявила, что они с Лиамом Хемсвортом сыграли тайную свадьбу. В разговоре с редактором издания звезда называла бойфренда «мой муженек», но на самом же деле никакого бракосочетания не было. Мы не знаем, за что Майли хотела отомстить глянцу, но позже ее представители выпустили официальное заявление, в котором утверждалось, что слова Сайрус неправильно поняли.
Билл Клинтон
Эта история могла бы закончиться импичментом, но, к счастью для Билла, все обошлось. В 1998 году 22-летняя девушка по имени Моника Левински заявила о сексуальной связи с президентом США. Американский лидер на тот момент был женат и все отрицал. В суде он прямо заявил, что у него не было интимных отношений с молоденькой ассистенткой, но в ходе следствия выяснилось, что его слова — ложь. Из-за этого скандала многие до сих пор относятся к Биллу с пренебрежением.
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