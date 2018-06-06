«Северянки добрые и отзывчивые»: «Мисс 29.ru» Анна Данилова рассказала, чем ее научил кастинг «Мисс Офис»

Анна Данилова увидела рекламу конкурса красоты «Мисс Офис» «Вконтакте» и решила, а почему бы нет? Путевку в финал красавица из Архангельска не получила, зато ее признали самой привлекательной читатели 29.ru . Во время голосования, проходившего на нашем портале, девушка получила одобрение более 900 человек. Сейчас сотрудница военного комиссариата Архангельска рассказала о своей работе и впечатлениях от кастинга.

— Я никогда не участвовала раньше в подобных конкурсах и не работала в модельном бизнесе, поэтому захотелось новых ощущений, опыта, — делится Анна. — Конечно, перед кастингом было немного волнительно, но я старалась справиться с этим, ведь меня пришли поддержать близкие и коллеги — нельзя было подвести.

Анна прошла отбор и приняла участие в кастинге

Кастинг, говорит Анна, в очередной раз доказал, что северянки — добрые, отзывчивые и с хорошим чувством юмора: друг друга девушки старались поддержать, несмотря на конкуренцию, и помогали, как могли.

Анна — старший помощник начальника секретного отделения, в комиссариате работает уже больше года. В ее обязанности входит ведение секретного делопроизводства, защита гостайны и обеспечение информационной безопасности. Работа сложная, и, по словам Анны, требует особой внимательности и пунктуальности.

Служит Анна уже больше года

В свободное время девушка занимается хореографией — это ее увлечение с детства. Уже два года Данилова ходит в спорзал — спорт помогает воспитывать характер и учит побежать, уверена красавица. В том, что победы у нее не за горами, девушка более чем уверена:

— Буду и дальше пробовать и учиться чему-то новому и интересному.конечно, жаль, что я не прошла дальше, но это дало мне силы и настрой для моих новых достижений и побед. Верьте в себя, и все обязательно получится! — пожелала нашим читателям Анна.

Спорт — путь к победе, уверена девушка