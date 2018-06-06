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«Северянки добрые и отзывчивые»: «Мисс 29.ru» Анна Данилова рассказала, чем ее научил кастинг «Мисс Офис»
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«Северянки добрые и отзывчивые»: «Мисс 29.ru» Анна Данилова рассказала, чем ее научил кастинг «Мисс Офис» 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Анна Данилова увидела рекламу конкурса красоты «Мисс Офис» «Вконтакте» и решила, а почему бы нет? Путевку в финал красавица из Архангельска не получила, зато ее признали самой привлекательной читатели 29.ru. Во время голосования, проходившего на нашем портале, девушка получила одобрение более 900 человек. Сейчас сотрудница военного комиссариата Архангельска рассказала о своей работе и впечатлениях от кастинга.
— Я никогда не участвовала раньше в подобных конкурсах и не работала в модельном бизнесе, поэтому захотелось новых ощущений, опыта, — делится Анна. — Конечно, перед кастингом было немного волнительно, но я старалась справиться с этим, ведь меня пришли поддержать близкие и коллеги — нельзя было подвести.
Анна прошла отбор и приняла участие в кастинге
Кастинг, говорит Анна, в очередной раз доказал, что северянки — добрые, отзывчивые и с хорошим чувством юмора: друг друга девушки старались поддержать, несмотря на конкуренцию, и помогали, как могли.
Анна — старший помощник начальника секретного отделения, в комиссариате работает уже больше года. В ее обязанности входит ведение секретного делопроизводства, защита гостайны и обеспечение информационной безопасности. Работа сложная, и, по словам Анны, требует особой внимательности и пунктуальности.
Служит Анна уже больше года
В свободное время девушка занимается хореографией — это ее увлечение с детства. Уже два года Данилова ходит в спорзал — спорт помогает воспитывать характер и учит побежать, уверена красавица. В том, что победы у нее не за горами, девушка более чем уверена:
— Буду и дальше пробовать и учиться чему-то новому и интересному.конечно, жаль, что я не прошла дальше, но это дало мне силы и настрой для моих новых достижений и побед. Верьте в себя, и все обязательно получится! — пожелала нашим читателям Анна.
Спорт — путь к победе, уверена девушка
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